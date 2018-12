Opnieuw Kerstmarkt op de Grote Markt “Alle winkels op zondag open tussen 14u en 18u” Dirk Selis

12 december 2018

17u34 0 Sint-Truiden Dit weekend organiseert Shop & The City samen met de Marktmakers, de vereniging van de horeca op de Grote Markt, de tweede editie van de vernieuwde kerstmarkt in Sint-Truiden. Vrijdag om 16u wordt het startschot gegeven van het drie dagen durende evenement én van een gezellig shopweekend in Sint-Truiden.

“De laatste jaren hebben we getracht om de meest ideale combinatie te vinden van een schaatsbaan enerzijds en een echte kerstmarkt met gezellige kerstkraampjes anderzijds. Vorig jaar hebben we deze voor de eerste keer apart georganiseerd. Zo wordt de Groenmarkt een volle maand omgedoopt tot Het Warmste Plein met schaatsbaan, daarnaast organiseren we samen met de Marktmakers één weekend Kerstmarkt rond de Grote Markt met diverse standhouders”, zegt Marijn Ghys, Shop & The City-Manager.

Huis van de Kerstman

“Na een eerste geslaagde editie vorig jaar, gaan we ditmaal opnieuw voor een succesvol weekend. De bezoekers snuisteren langs meer dan 35 kerstkraampjes. De helft hiervan wordt uitgebaat door lokale socio-culturele verenigingen, die tijdens het weekend geld inzamelen voor hun eigen goede initiatief. Dit jaar zetten we bovendien nog extra in op beleving en sfeer rondom de kerstmarkt. Zo zullen de kinderen zich kunnen amuseren op een heus winterspringkasteel en kan je de Kerstman ontmoeten in het Huis van de Kerstman”, voegt Philip Bronckaerts toe, voorzitter Shop & The City.

Winkels open op zondag

“Met de kerstdagen in het vooruitzicht belooft het een druk shopweekend te worden en dus is het voor de handelaars belangrijk dat er steeds voldoende parkeermogelijkheden zijn. Ook op zondagnamiddag tussen 14u en 18u zullen de winkels geopend zijn. Daarom blijft de Grote Markt vrij om te parkeren. Enkel tijdens de Haspengouw Markt op zaterdag is de Grote Markt niet toegankelijk voor wagens”, aldus Pascal Vossius, eerste Schepen.

Pop-up Winterbars

Ook de horecazaken rond de Grote Markt kijken enthousiast uit naar het weekend. Voor de gelegenheid worden vele van de vaste terrassen omgetoverd tot gezellige pop-up winterbars. Hier kunnen de bezoekers van de kerstmarkt opwarmen met een glaasje jenever, glühwein of andere winterse specials.

Praktisch:

De Kerstmarkt zal geopend zijn op vrijdag 14 december van 16u tot 22u, zaterdag 15 december van 10u tot 22u en zondag 16 december van 14u tot 20u.