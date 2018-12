Opgravingen lopen uit tot 2020 Timing werken wordt niet gehaald Dirk Selis

14 december 2018

05u46 1 Sint-Truiden Sint-Truiden geeft letterlijk laag per laag haar geschiedenis prijs. De opgravingen rond de abdij en op de Groenmarkt duren minstens nog tot eind volgend jaar. De site wordt tijdens de opgravingen opengesteld. De eerst voorop gestelde timing al zouden alle werken in het voorjaar van 2020 achter de rug zijn, kunnen de handelaars nu op hun buik schrijven.

“Op 29 oktober 2018 zijn we begonnen bij de opgravingen van het Trudoplein die kaderen in de heraanleg van dit stadskwartier. Een eerste vlak werd handmatig opgeschoond en geregistreerd en bracht meteen 54 sporen aan het licht”, zegt archeoloog Maxim Hoebreckx.

Enthousiaste archeologen

Het team archeologen is bijzonder enthousiast. Nooit eerder hadden ze een werkveld met zo’n grote oppervlakte. “Wij zijn nu een goede maand geleden gestart en hebben een veertigtal skeletten blootgelegd. Maar de verwachtingen zijn hoog: het zou om honderden, zelfs om een paar duizend skeletten kunnen gaan. Hier wordt de geschiedenis van een hele bevolkingsgroep opgegraven en blootgelegd”, weet archeoloog Maxim Hoebreckx. Zo ontdekte het team pas een laat middeleeuwse sarcofaag.

Geheimen

Het team van archeologen verwacht met de hedendaagse technologieën en met het wetenschappelijk onderzoek via DNA-testen veel geheimen van de Truiense voorouders bloot te leggen. Voornamelijk via het gebit kunnen de onderzoekers de leeftijd afleiden, het voedingspatroon achterhalen en concluderen aan welke ziektes ze zijn gestorven. Via DNA-onderzoek kan men ook de afkomst achterhalen.

Opgravingen lopen uit

Na de opgravingen rond de abdij beginnen de opgravingen op de Groenmarkt. Die starten zodra de kerstmarkt weg is, begin 2019, en zullen minstens tot eind volgend jaar duren. Tijdens de opgravingswerken zullen er houten loopbruggen over de Groenmarkt lopen waarop inwoners, scholen en toeristen de werken kunnen volgen, klikt het bij de stad. Zonder tegenslagen moesten het Trudoplein en de Groenmarkt tegen het voorjaar van 2020 klaar zijn. Beide pleinen krijgen immers zitelementen en speelse waterpartijen, met 42 spuitkoppen aangestuurd door muziek en licht. De Groenmarkt zelf wordt autovrij. De enige parkeerplaatsen liggen vlak voor de winkels. Daar zal een half uurtje gratis geparkeerd kunnen worden. Deze timing wordt dus duidelijk niet gehaald