Op haar 13de begon Nicole als poetsvrouw in Sint-Trudo, op haar 62ste verloor ze strijd tegen ALS. Nu brengen zoon en ziekenhuis eerbetoon met pakkend kunstwerk ‘Last Words’

Dirk Selis

14 maart 2019

12u32 0 Sint-Truiden Woensdagavond onthulde burgemeester Veerle Heeren in het Sint-Trudo Ziekenhuis de installatie ‘Last Words’, een eerbetoon aan Nicole Swennen, de overleden moeder van kunstenaar Tom Herck. Nicole werkte sinds haar 13de als schoonmaakster in het ziekenhuis tot ze op 62-jarige leeftijd – 1 maand voor haar pensioen – de diagnose ALS kreeg, een slepende ziekte waaraan ze op 23 januari 2017 overleed. Naast ‘Last Words’ werden ook een muurschildering en twee monumentale doeken van Tom Herck officieel onthuld. De kunstwerken zullen permanent in het Sint-Trudo Ziekenhuis hangen, in de hoofdgang achter de inkomhal.

“Enkele maanden na de diagnose van ALS - Amyotrofe laterale sclerose - verloor mijn moeder haar spraak. Ik heb haar toen gevraagd om altijd notities te maken, wat resulteerde in een 20-tal boekjes met dagelijkse anekdotes, correspondenties en reflecties. In de teksten is duidelijk te merken dat mijn moeders zorgen, klachten en plezier, maar ook haar handschrift veranderen naarmate de ziekte zich verder ontwikkelt. In de notities speelt het ziekenhuis een belangrijke factor, daar dit simpelweg haar leven was. Nicole had geen familie buiten mezelf. Haar loyaliteit aan het ziekenhuis en de werkplicht gaf haar leven zin. De oprechte trouw van collega’s die mijn moeder bijna dagelijks gingen bezoeken en die zelfs nachten bij haar hebben doorgebracht is iets zeer menselijks, wat verteld mag worden en gezien mag worden door de buitenwereld. Ik wil de mensen die haar ooit gekend hebben een trots en warm gevoel geven, en de toekomstige generatie een verhaal vertellen over naastenliefde.”

Eigen sterfelijkheid

De installatie ‘Last Words’ bestaat uit 19 handgeschreven teksten, gepresenteerd in plexi kaders. Tom koos de plexiglazen kaders bewust als verwijzing naar grafstenen en naar de gedenkplaten die te vinden zijn op begraafplaatsen en crematoria. De laatste woorden van Nicole Swennen zijn van links naar rechts te lezen, met links het begin van haar ziekte tot rechts het einde van haar ziekte en het uiteindelijke overlijden. Nicoles laatste woorden verbinden het verleden met het heden, en herinneren ons aan onze eigen toekomst of sterfelijkheid. Laatste woorden van patiënten kunnen ons helpen een beter leven te leiden door verandering of verlies te aanvaarden.

Straatkind

Directeur dr. Raf Lippens: “ Nicole was iemand heel bijzonder voor ons ziekenhuis. Zij werkte 48 jaar onafgebroken voor ons. Ook na haar pensionering wou ze aan het werk blijven. De zusters Augustinessen, hebben haar als straatkind opgenomen, en vanaf haar dertiende werkte en leefde zij als poetsvrouw in het ziekenhuis. Eerst in Sint-Anna, later hier in het Sint-Trudo. Ons poetsdienst is trouwens zeer gerenommeerd, wij krijgen daar heel veel complimenten over. Mensen denken vanzelfsprekend aan dokters al ze het woord ziekenhuis horen, de kuisploeg wordt vaak vergeten. Feit is dat de poetsdames een onontbeerlijke schakel vormen in dit ziekenhuis. Wel, dit kunstwerk in de inkomhal van het ziekenhuis is een niet enkel een eerbetoon aan Nicole, maar aan de hele kuisploeg. Ik vind het trouwens ook belangrijk dat er kunst in een ziekenhuis aanwezig is. Mensen komen hier op zeer emotionele momenten in hun leven. Vreugde en verdriet gaan hier hand in hand door de draaideur. Kunst kan dan troosten of bemoedigen. We hadden eerder al het Ei van Koen Vanmechelen buiten staan, nu dus ook dit kunstwerk van Tom Herck en daar ben ik heel fier op.”