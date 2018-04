Ook na 2000 jaar is Velm niet veilig voor Romeinen 06 april 2018

02u48 0 Sint-Truiden Wie gisteren door Velm reed, maakte veel kans om vier mannen en een vrouw te spotten, met in hun spoor twee ezels en een bezemwagen.

Drie mannen liepen verkleed als Romeinse legionairs, compleet met maliënkolder, zwaard, helm, speer en sandalen aan de voeten. Drie dagen geleden zijn ze in Tienen begonnen aan een trektocht van 100 kilometer. Zondag komen ze aan in het Gallo- Romeins Museum, de eindbestemming van hun tocht. Het bonte gezelschap behoort tot de Gentse re-enactmentgroep Desmumhnach. "We marcheren met wapenuirusting om aan den lijve te ondervinden wat de Romeinse soldaten destijds meemaakten", zegt Johan Waroux, voorzitter van de groep.De legionairs hebben al 58 kilometer in de benen. Er volgen nog 48 lastige en lange kilometers. "We zitten op ons tandvlees", laat Herman Scholiers, de enige Limburger in het gezelschap horen. "Maar opgeven komt niet in ons woordenboek voor. We trekken ons aan elkaar op", vervolgt de vloerder. "Ik voel overal pijn. Het is vooral vechten tegen de bijtende wind. We marcheren met het verstand op nul" Elke dag stappen ze 20 kilometer, veelal langs de oude Romeinse Heirbaan tussen Tienen en Tongeren. "Als we 's avonds in de tent op de strozak gaan liggen, vallen we als een blok in slaap", getuigt Scholiers. "Maar 's nachts moeten we om de twee uur de wacht houden om te zien of de ezels niet in de koord, waar ze aan vastgebonden zijn, verstrengeld raken."





(LXB)





