Ondervoorzitter Open Vld Sint-Truiden verbrandt lidkaart: “Veel succes in de Marrakesh-coalitie” Europarlementslid Hilde Vautmans: “Jean-Marie Laffut gaf maand geleden al zijn ontslag” Dirk Selis

13 december 2018

21u20 0 Sint-Truiden “Open Vld, ter info we hebben met een 50-tal vrienden onze lidkaart symbolisch verbrand. Bye Bye en veel succes in de Marrakesh-coalitie met 3 dwergpartijtjes, die nagenoeg niemand nog vertegenwoordigen”: met deze woorden nam ondervoorzitter Open Vld Sint-Truiden, Jean-Marie Laffut in een post op de facebookpagina van zijn partij afscheid van de Open Vld.

Ondervoorzitter Jean-Marie Laffut was in de aanloop van de verkiezingen al eens in het oog van de storm beland over zijn uitlating over het aantal Belgen dat bij de voedselbank moest aanschuiven. “Wanneer we de armoede van 2000 tot vandaag in rekening brengen valt het allemaal wel hard mee, hoor. In dat ‘recordaantal Belgen’ zit voor het overgrote deel Belgen van buitenlandse origine, die een paar jaar geleden nog geen Belg waren. Het zoveelste bewijs dat we stilaan het OCMW van de wereld aan het worden zijn en dat we onze eigen welvaart en mogelijkheid tot solidariteit aan het vernietigen zijn. Zulke bedrieglijke titels proberen ons een schuldgevoel aan te praten, maar dat lukt gelukkig steeds minder. Ga eens langs bij voedselbedeling in Sint-Truiden en stel zelf vast hoeveel ‘Belgen’ aanschuiven”, zei Laffut toen.

Verontwaardiging

In politieke middens werd toen zeer verontwaardigd gereageerd. Sp.a-gemeenteraadslid Eddy Elherbouti reageerde toen zeer scherp“Beseft die man wel waarover hij het heeft? Daarbij, armoede heeft geen kleur of nationaliteit. Een lege maag is een lege maag.”

Hilde Vautmans (Open Vld) was resoluut tijdens het laatste jongerendebat. “Die man sprak niet namens Open Vld. Zulke uitspraken worden binnen onze partij niet getolereerd. Mijn kinderen en mijn man zijn zwart, ik kan ze toch moeilijk in de javel steken, omdat sommige mensen liever een bleker kleurtje zien.”

Geen melding

Vandaag raakt naar aanleiding van zijn recente post op sociale media bekend dat de man een maand geleden zijn ontslag heeft gegeven als ondervoorzitter en bestuurslid van de Truiense Open Vld “Wij hebben trouwens geen melding gekregen van leden die hun ontslag hebben aangeboden, laat staan hun lidkaart zouden vernietigd hebben.” reageert Hilde Vautmans op de uitlatingen van Laffut.