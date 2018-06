OCMW-raad stemt pas morgen over oprichting Zorgbedrijf 20 juni 2018

02u47 0 Sint-Truiden N-VA Sint-Truiden is niet te spreken over de manier van werken binnen de OCMW-raad in de stad. De geplande extra raad kon niet doorgaan omdat niet alle partijen aanwezig waren. Nochtans komt de deadline in het dossier van de oprichting van het Zorgbedrijf met rasse schreden dichterbij.

"Het zou volgens de meerderheid om een communicatiefout tussen CD&V en Open Vld gaan", zegt raadslid Nina Kvikvinia (N-VA). "Maar deze raad was noodzakelijk om het zorgbedrijf tegen de deadline van 1 juli opgestart te hebben. Het dossier is op de lange baan geschoven en dat breekt nu zuur op. Er staan dingen op de agenda die nu niet kunnen worden goedgekeurd. Deadlines worden niet gehaald, subsidies mislopen. En het personeel leeft al maanden in onzekerheid, ze weten nog niet steeds niet op welke wijze het OCMW concreet bij de gemeente wordt gevoegd. De dienstverlening komt in het gedrang."





Volgens N-VA vindt de meerderheid geen akkoord over de opslorping van het OCMW in de stad en de oprichting van een zorgbedrijf. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weerlegt alles. "Er is totaal geen probleem binnen de meerderheid. Alles zit nog steeds op schema." OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) wijt de geschrapte raad inderdaad aan een communicatiefout. "Donderdag (morgen, red.) gaat de raad gewoon opnieuw door, en zal alles worden goedgekeurd. Er is wél een akkoord. Wat het personeel betreft, is er totaal geen reden om ongerust te zijn. Ik heb steeds gecommuniceerd dat iedereen zijn job kan behouden. Dat is de afgelopen acht jaar zo geweest." (MMM)