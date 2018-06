Nog nooit zoveel vrijwilligers voor zwerfvuilactie 07 juni 2018

02u51 0 Sint-Truiden Voor het zesde jaar op rij ging het aantal deelnemers voor de zwerfvuilactie in Sint-Truiden de hoogte in. Tijdens een afsluitmoment bedankte de stad, maar liefst 1.200 vrijwilligers die de handen uit de mouwen staken.

Schepen van Milieu Hilde Vautmans (Open Vld): "In totaal zamelden 687 kinderen en 491 volwassenen over een gebied van 475 kilometer heel wat afval in. De interesse in onze zwerfvuilactie neemt elk jaar toe. In vergelijking met zes jaar geleden is het aantal deelnemers verdrievoudigd, van zo'n 380 in 2012 tot zo'n 1.200 in 2018. Ook het actieterrein vergrootte. In 2012 werd er afval geruimd over zo'n 130 kilometer. Dit jaar hebben we met zo'n 475 km een gebied aangedaan dat bijna vier keer zo groot is."





In vergelijking met 2015 werd bijna 2.300 kilo minder zwerfvuil gevonden, terwijl het aantal deelnemers en het actieterrein aangroeiden. "Vorig jaar schreven 102 GAS-boetes inzake sluikstorten. Het jaar ervoor was dat nog 52. We kozen ook dertien keer voor alternatieve sancties waarbij overtreders moesten bijklussen op het containerpark. Meer dan dertig personen kregen toelichting over hoe afval te sorteren", besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).





(MMM)