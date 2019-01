Nina Derwael krijgt geen dubbele dotatie van Stad Sint-Truiden:“Misschien als ze Olympisch Kampioen is” Dirk Selis

29 januari 2019

11u40 0

Oud-burgemeester Jef Cleeren wil dat de Truiense gemeenteraad Nina Derwael een dotatie van 5.000 euro toestaat. De stad Sint-Truiden beloofde al zo’n 2.500 euro aan Nina te schenken, hetzelfde bedrag dat ze van de Gymfederatie kreeg. Maar Cleeren wou dat verdubbeld zien. “Nina is een wereldkampioene en een internationale ambassadeur voor onze stad. We moeten daar dan ook durven in te investeren”. Maar dat voorstel lijkt dus niet door te gaan.

Het vierentachtigjarig gemeenteraadslid Jef Cleeren (CD&V) was begin januari nochtans goed op dreef: “Eindelijk hebben we iemand in onze stad die op sportgebied de absolute top bereikt heeft. De nationale en internationale prijzen volgen elkaar op. Ook in uw krant is ze verkozen als Belg van het jaar. Ze wint daarmee van Theo Francken, die met plaats 2 genoegen moet nemen, en gaat onder meer ook figuren als Nafi Thiam, Bart De Wever, Roberto Martinez en Gert Verhulst vooraf. Je moet het maar doen, hè. Maar als het op de centen aankomt verdient een wereldkampioene als Nina minder dan een spits in derde amateur. Sint-Truiden moet haar verantwoordelijkheid daar in nemen. Ik vind dan ook dat we die toelagen van 2.500 euro moeten verdubbelen. We geven al zoveel uit aan van alles en nog wat, dat ze Nina nu maar eens iets geven.”

Hartverwarmend

Ook de mama van Nina, Marijke Lammens vond het voorstel van de oud-burgemeester hartverwarmend: “We hadden ervan gehoord, het is fijn dat Jef zich zo wil inzetten voor Nina. Maar het is nu eenmaal een feit dat Nina met haar topsportcontract 1200 euro per maand verdient. Dat heeft ook te maken met het feit dat ze haar sport combineert met haar studies, maar ze wil kost wat kost haar diploma behalen. Kijk, we zijn fier en we zijn dankbaar dat ze haar sport op topniveau kan beoefenen, maar goed, sommige voetballers komen hun bed nog niet uit voor hetgeen er voor Nina financieel tegenover staat. Al die awards en prijzen kosten ons geld, ik kan haar toch moeilijk altijd in dezelfde outfit op televisie laten verschijnen.”

Niet te geloven

Het was dan ook spannend afwachten naar de tussenkomst van het raadslid op de gemeenteraad van januari. Gisteren was het dan zover, maar het bleef oorverdovend stil. “Tja, ik heb daar een stevige discussie over gehad binnen mijn eigen fractie. Zo goed als iedereen is daar tegen. Ik moet wachten tot ze Olympisch kampioen wordt om mijn voorstel in te dienen. Niet te geloven. Zo’n kampioene.” reageert het raadslid verveeld.