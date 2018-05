Nieuwe toonzaal van 200m² voor familiebedrijf 07 mei 2018

Familiebedrijf Granite Works Otten investeert in een nieuwe toonzaal van 200m² en hoogtechnologisch machinepark. "Onze toonzaal dateerde van 1975 en bleef, op een aantal kleine renovaties na, steeds hetzelfde. Het aanbod is daarentegen gigantisch uitgebreid", aldus Kevin, die samen met ouders Ivan en Diane het bedrijf runt.





Het bedrijf zit duidelijk in een lift en bewerkt anno 2018 jaarlijks bijna één miljoen kilogram natuursteen afkomstig uit meer dan vijftien landen over heel de wereld. De oude toonzaal in Zepperen nabij Sint-Truiden werd volledig gestript, daarna opnieuw opgebouwd tot een inspirerend geheel van 200 m² met meer dan 500 stalen natuursteen, composiet, keramiek en dekton. "Alles is bovendien gedigitaliseerd zodat klanten meteen ontdekken hoe bijvoorbeeld hun nieuwe keuken, trap of haard er uit zal zien", legt Kevin uit. Met een modern machinepark en een nieuw logo is het bedrijf nu helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk. (BVDH)