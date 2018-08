Nieuwe stoepen Fruitwijk worden feestelijk geopend ... om daarna weer op te breken 17 augustus 2018

Het stadsbestuur legt momenteel de laatste hand aan de vernieuwing van de straten van de Fruitwijk. De nieuwe stoepen zijn klaar om geopend te worden. Nu blijkt echter dat in het najaar de stoep opnieuw zalopgebroken worden omdat Infrax 20 verlichtingspalen moet opschuiven.





De nieuwe stoepen zijn klaar en nog deze maand wordt de asfaltlaag op de rijweg afgewerkt. Maar nu blijkt dat ze in het najaar, dus na de verkiezingen, weer worden opgebroken. De stad heeft hiervoor een opdracht aan Infrax uitgeschreven.





"Onbegrijpelijk", zegt Jelle Engelbosch (N-VA) " Schepen Stippelmans had moeten wachten met de aanleg van de stoepen totdat de werken gelijktijdig konden plaatsvinden. De buurtbewoners zullen opnieuw in het stof zitten."Bevoegd schepen Bert Stippelmans (Cd&V) wijst met een beschuldigende vinger naar Infrax en verwijt hen te traag te werken. "Die 20 verlichtingspalen staan nu midden in het voetpad. Even snel gerekend betekent dit dat we slechts 1500 vierkante meter moeten opbreken. We hebben ervoor gekozen om de stoepen toch af te werken."N-VA schrijft alvast in haar verkiezingsprogramma dat er enkel nog straatvernieuwingen komen als alle werkzaamheden tegelijk worden aangevat. (DSS)