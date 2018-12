Nieuwe snelheidsremmers op Zepperenweg en Bautershoven DSS

11 december 2018

13u39 0 Sint-Truiden Op de Zepperenweg en Bautershoven komen nieuwe verkeersremmers om de leefbaarheid in het woongebied verder te stimuleren. De snelheidsbeperkende maatregelen bouwen voort op eerdere ingrepen en zijn er vooral op gericht sluipverkeer in een andere richting te begeleiden.

Bijkomende snelheidsbeperkende ingrepen moeten de veiligheid op de Zepperenweg en het aanpalende Bautershoven bevorderen. Op de Zepperenweg komen er centraal op de rijbaan vier wegversmallingen, verspreid over de afstand tussen de Rellestraat en de Groenstraat. Bautershoven wordt ter hoogte van het kruispunt met de Groenstraat uitgerust met een extra verkeerskussen.

De verkeersremmers beogen sluipverkeer in dit gebied te ontraden en zijn in lijn met eerdere maatregelen. De Groenstraat werd in het verleden reeds ingericht met een vrachtwagensluis en enkele rijbaanversmallingen. Op Bautershoven zorgde een eerste verkeerskussen er al voor dat automobilisten hun vaart milderden in de straat die in hoofdzaak een woonfunctie heeft.

Sluipverkeer

“In deze omgeving wonen veel gezinnen en op de Zepperenweg bevindt er zich een school. Omwonenden en ouders van leerlingen hebben - terecht - hun bezorgdheid geuit over de snelheid van doorgaand verkeer. Daar hebben wij oor naar”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans.

“Het brede rijbaanprofiel maakt vooral de Zepperenweg aantrekkelijk voor sluipverkeer. Auto’s kunnen er nu natuurlijk nog altijd door, maar door de snelheidsbeperkende ingrepen willen we chauffeurs die er niet echt hoeven te zijn aanmoedigen een andere, meer geschikte route te kiezen. Dat komt de leefbaarheid in het woongebied ten goede”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.