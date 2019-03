Nieuwe serviceclub ‘Ladies Circle 52' wil evenwicht tussen werk en privé vinden DSS

22 maart 2019

18u19 0 Sint-Truiden Op zaterdag 23 maart wordt de Ladies Circle 52 in Sint-Truiden officieel opgestart of ‘gecharterd’ in de aanwezigheid van heel wat genodigden. 15 stichtende leden steken de handen uit de mouwen voor dit mooie initiatief.

Ladies Circle is een groepering van dames die in vriendschap samenkomen en samenwerkingen opzetten voor het goede doel. Het is een service club voor vrouwen tot 45 jaar. “Vandaag zijn er ruim 12.000 leden wereldwijd, verspreid over 40 landen. In België zijn er 43 actieve clubs over het hele land, en zijn er meer dan 630 leden. Wij vonden dus dat het hoog tijd was om een Ladies Circle op te richten in Sint-Truiden”, zegt een fiere voorzitster Katrien Daems.

Friendship en service

“Wij hadden al een hechte vriendengroep, mede door onze mannen die elkaar ook kenden dankzij de Ronde Tafel. (mannelijke serviceclub) Een Ladies Circle combineert de best of both worlds: je vriendinnen regelmatig terug zien en je samen engageren voor een goed doel.” Een keer per maand houden de dames een statutaire vergadering, organiseren ze activiteiten, of nodigen ze een spreker uit. Als serviceclub proberen de Ladies uiteraard ook hun steentje bij te dragen aan sociale projecten. Zo heeft elke club zijn eigen sociaal project waar ze fundraisingactiviteiten voor organiseren.

Officiële charter

Natuurlijk, geen officiële start, zonder officiële oprichting. Zaterdag zal deze nieuwe club het levenslicht zien in “Hangar C” in Heers, in het bijzijn van Burgemeester Veerle Heeren, de nationale voorzitster van Ladies Circle België en heel wat genodigende van andere serviceclubs vanuit het hele land. Na de officiële ceremonie volgt een feestelijke receptie en uitgebreid diner. “Ons gloednieuw Ladies Circle logo is een mooie rode kers, omdat we ook dames met pit zijn. En het is natuurlijk ook een knipoog naar onze thuishaven Sint-Truiden.”, lacht Katrien. “We proberen een evenwicht te vinden tussen privé en werk en engageren ons via de Ladies Circle ook graag voor goede doelen en vereninigen.”