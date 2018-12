Nieuwe petanqueterreinen voor bewoners Fruitwijk en Olympialaan DSS

10 december 2018

09u02 1 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden legde een aantal nieuwe petanquevelden aan in de Olympialaan en de Fruitwijk. De terreintjes kwamen er op vraag van de buurtbewoners. Met goedkeurende blikken lieten ze er op zaterdag 8 december hun eerste balletjes over uitrollen.

Het is aangenaam wonen in Sint-Truiden. In de vele bruisende wijken valt altijd wel wat te beleven. Petanque is zo’n eenvoudige maar gezellige activiteit die de bewoners van een buurt samenbrengt. Het is een populaire volksport die in de hoofdstad van Haspengouw op veel bijval kan rekenen.

“Sint-Truiden telt 13 clubs en daarnaast zijn er tal van individuele Truienaren die graag een balletje gooien. Dat kunnen ze natuurlijk maar als ze beschikken over goede infrastructuur. Momenteel zijn al 20 plaatsen in onze stad uitgerust met één of meer terreintjes. Op vraag van de bewoners van de Fruitwijk en Olympialaan komen daar nu nog vier veldjes bij”, zegt schepen van Sport Carl Nijssens.

Het waren de buurtbewoners die de gloednieuwe terreintjes op zaterdag 8 december feestelijk mochten inhuldigen met een symbolisch eerste petanquepartijtje. Ondertussen genoten de andere buurtbewoners van een drankje en een gezellige babbel.