Nieuwe opvangvestiging voor Tutti Frutti Kortenbos 07 augustus 2018

De buitenschoolse kinderopvangdienst Tutti Frutti in Kortenbos verhuist in de toekomst naar een nieuw gebouw. De huidige locatie kampt namelijk met een aantal mankementen. Om de kwaliteit van de opvang te blijven garanderen, komt er vanaf maandag 3 september alvast een pop-upvestiging aan de voorzijde van de huidige opvanglocatie. De opvang blijft intussen gewoon open.





Tutti Frutti Kortenbos is één van de oudste vestigingen van de Truiense buitenschoolse kinderopvangdienst. Vandaag worden er gemiddeld zowat 32 kinderen per dag opgevangen.





Door de stijgende populariteit barst de accommodatie momenteel wat uit haar voegen. Daarnaast vertoont het huidige pand enkele gebreken. Zo zijn er sinds 2010 problemen met een mazoutton. Die is gesaneerd en uiteindelijk verwijderd, maar ook daarna bleven mazoutsporen aanwezig. (DSS)





