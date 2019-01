Nieuwe gemeenteraad achter de toog op nieuwjaarsborrel DSS

04 januari 2019

15u38 0 Sint-Truiden Zondag 6 januari heffen duizenden Truienaren het glas op de gezellige nieuwjaarsborrel op de Grote Markt in het hart van de stad. Ze kunnen er ook een eerste keer kennismaken met de gloednieuwe gemeenteraad, die de dag nadien officieel de eed aflegt.

Het stadsbestuur en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité nodigen zondag 6 januari alle inwoners van Sint-Truiden uit op de gratis nieuwjaarsborrel. Iedereen is welkom op de Grote Markt om tussen 16u30 en 18u30 het glas te heffen op al het goeds dat 2019 mag brengen.

“Geen nieuw jaar, zonder nieuwjaarsborrel in onze stad. Het is een mooie traditie, die iedere keer opnieuw duizenden bezoekers naar onze Grote Markt brengt. Dit jaar steken wij bovendien zelf de handen uit de mouwen. Bijna alle leden van de gloednieuwe gemeenteraad zullen met een glimlach iedereen een glaasje serveren. We willen er namelijk meteen zijn voor alle Truienaren”, vertelt Hilde Vautmans, die maandag de eed aflegt als nieuwe schepen van Feestelijkheden.

Ook in 2019 is er tussen de wensen en klinkende glazen door heel wat te beleven. The ‘Big Band Sound Of Music’ staat in voor de muzikale omlijsting. Als afsluiter zorgt een spetterend vuurwerk voor een prachtig lichtspektakel aan het Truiense luchtruim.

“Kortom, de nieuwjaarsborrel in Sint-Truiden is amusement voor jong en oud. We nodigen alle Truienaren dus uit om zich stevig in te duffelen en samen met ons mee te vieren op de gezelligste Grote Markt van het land”, besluit burgemeester Veerle Heeren.