Nieuwe bestuursploeg kondigt 384 maatregelen aan Veerle Heeren (CD&V) stelt haar nieuwe ploeg voor Dirk Selis

23 december 2018

13u59 0

Gisteren stelde burgemeester Veerle Heeren haar nieuwe beleidsploeg van CD&V, VLD en N-VA voor en deed ze haar bestuursakkoord voor de komende zes jaren uit de doeken. Het akkoord stelt 384 maatregelen voor. Deze krant hield het bij een bloemlezing van de meest opvallende initiatieven.

De nieuwe bestuursploeg van CD&V, Open VLD en N-VA die opvalt door de vele schepenwissels wil de volgende jaren naar eigen zeggen evolueren naar een transparante, financieel gezonde, groeiende en efficiënt geleide centrumstad. Een heikele opdracht gezien de uiterst penibele financiële situatie van de Trudostad.

“Als hoofdstad van Haspengouw willen we toonaangevend blijven. Daarom lanceren we ook verschillende baanbrekende, nieuwe projecten, die inspelen op recente maatschappelijke tendensen.” vertelde een fiere burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“War on Drugs”

Er komen dashcams en bodycamera’s bij de politie om de dienstverlening te verbeteren. Een korps dat trouwens fors wordt uitgebreid. Er komt de aangekondigde “War on Drugs” met onaangekondigde politiecontroles in de secundaire scholen.

Boerenmarkt

Zo komt er een stedelijke webshop waarop alle Truiense handelaars hun producten kunnen verkopen. Of wat dacht u van een Boerenmarkt, met een selectie van lokale producten.

Vernieuwd mobiliteitsplan

Een vernieuwd mobiliteitsplan met opvallend een zelfrijdende elektrische shuttle die tussen de Grote Markt en de Veemarkt pendelt en een fietsring rond het centrum. Parkeren in de binnenstad wordt duurder

Japanse toeristen

De toeristische dienst gaat volop Japanse toeristen aantrekken, in samenwerking met STVV. Er komt een familiecamping en kampeerautoterrein. De stad wil een hotel in haar historisch erfgoed faciliteren, mogelijk gaat het hier over het Uruslinenklooster. Er komt een verjongingsgolf binnen het verouderde stadsgidsenkorps.

Bomen

De komst van een nieuwe groene verbinding tussen Rochendaal en ’t Speelhof moet de nodige groene toets zorgen. Er komen dan toch bomen op de Groenmarkt. Men gaat onderzoeken waar er een CO² bos kan aangelegd worden. Of er nu opnieuw bomen op de Grote Markt komen, was niet meteen duidelijk.

Stadskantoor op Minderbroedersite

Het nieuwe stadskantoor verhuist naar de Minderbroederssite, waarbij er wordt samengewerkt met externe partners.

Daklozen

Er komt een doorgangswoning bij de sociale bouwmaatschappij voor mensen die dakloos worden ten gevolge van een plotse gebeurtenis. Bij een mogelijke uithuiszetting wordt het OCMW voortaan onmiddellijk ingeschakeld om de mensen te begeleiden.

Fusie van sociale woonmarkt

Er komt een fusie tussen de sociale huurmaatschappij CV Nieuw-Sint-Truiden, de sociale koopmaatschappij en het verhuurkantoor Land van Loon. De 100 bijkomende sociale woningen die de CD&V aankondigde tijdens haar campagne worden op die manier opgevangen.

Singles

Sint-Truiden heeft een groep van 9000 mensen die niet in gezinsverband leven. Alle maatregelen die afgestemd worden op gezinnen worden voortaan ook afgetoetst op singles.

Rijexamen

Er komt een oefenterrein waar jongeren kunnen oefenen voor hun rijexamen.

Dierenbegraafplaats

Sint-Truiden krijgt een dierenbegraafplaats. “Als de huidige uitbater van de kermis-pony-attractie zijn carrière beëindigt dan doven we dit gebruik uit.”klinkt het vaag en komt men terug op de beslissing onder Carl Nijssens om pony’s op kermissen te verbieden. De dierenpolitie wordt dan weer uitgebreid. En er r komt een duiventil waar eieren worden vervangen door gipseieren om de duivenpopulatie in te dijken.

Kerken

Eindelijk wordt er concreet werk gemaakt van de herbestemming van kerkgebouwen. Zo komen er start-ups, kunstateliers, blokbars en horecazaken in terecht.