Nieuw voetbalterrein in Velm officieel ingespeeld “Derde stedelijk kunstgrasveld voor alle Truiense clubs” Dirk Selis

10 december 2018

09u28 2 Sint-Truiden Op zaterdag 8 december werd het nieuwe voetbalveld in Velm ingehuldigd. Reserven A en B mochten de sportsite tijdens een competitiewedstrijd officieel inzegenen. Het kunstgrasterrein staat zowel ter beschikking van thuisclub Velm VV als van andere Truiense voetbalverenigingen.

Velm is sinds kort uitgerust met een nieuw voetbalveld. De werken gingen in september van start, maar duurden iets langer dan verwacht. Door de ontdekking van een 3000-jaaroude begraafplaats in de ondergrond werd het terrein een tiental dagen ingenomen door een archeologisch onderzoek.

Het nieuwe veld van kunstgras bestaat hoofdzakelijk uit zand en kurk. Het stadsbestuur koos bewust voor deze natuurlijke en gezonde materialen als basis voor haar nieuwe perceel. Eerder werden de overige twee stedelijke kunstgrasvelden al heraangelegd om risico’s met omstreden rubberkorrels tot nul te herleiden.

Unieke voetbalervaring

Het nieuwe veld meet 100 bij 56,80 meter en beschikt over een uitloopzone van 3 meter. Het terrein voldoet hiermee aan de recentste sportieve normen. In één beweging zijn ook de dug-outs, doelen, ballenvangers en omheiningen vervangen. Binnenkort wordt de tribune nog in het nieuw gestoken.

“We hebben zo de hele site opgewaardeerd. Hiermee zorgen we niet alleen voor extra capaciteit voor thuisploeg Velm VV. Ook andere clubs kunnen via onze dienst Sport gebruikmaken van het veld. Op die manier wordt de ruimte optimaal benut en geven we iedereen de kans om ervaring op te doen op kunstgras. Dat biedt namelijk een unieke voetbalervaring”, zegt schepen van Sport Carl Nijssens.

Stevige basis

“Daarnaast heeft kunstgras alleen maar voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en kan bovendien intensief gebruikt worden. Het grote pluspunt is immers dat de accommodatie winter en zomer bespeelbaar is. Letterlijk en figuurlijk een stevige basis dus voor onze Truiense sportclubs. En daar investeren wij als stadsbestuur graag in”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.