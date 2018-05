Nieuw kunstwerk Koen Vanmechelen onthuld 24 mei 2018

De Kus. Zo heet het nieuwste kunstwerk van Koen Vanmechelen dat gisteren onthuld werd aan de Brustempoort in Sint-Truiden. Het werk van zes meter hoog bestaat uit twee lange zwaarden die zich kruisen en staat symbool voor respect, liefde en vertrouwen. "Dit nieuwe Truiense wapenschild is ontstaan na het samenbrengen van meningen en overtuigingen", zegt Vanmechelen. "De bronzen haan én gouden hen wijzen naar de regeneratie en bescherming in onze samenleving. Zij 'waken' als Sint-Truiden slaapt."





(MMM)