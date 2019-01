Nieuw Hockeyveld in Sportpark Haspengouw wordt thuisbasis van Yellow Eagles Truiense Hockeyclub Yellow Eagles barst uit zijn voegen Dirk Selis

07 januari 2019

09u06 0 Sint-Truiden Schepen van sport Carl Nijssens verlaat de politieke arena met een laatste primeur: Er komt in 2020 een nieuw professioneel hockeyveld vlak voor de tennispleinen van de Koninklijke Leopold Tennisclub aan het nieuwe Sportpark Haspengouw. Het veld gaan ze wel moeten delen met STVV, die er zijn technische trainingen op zal houden.

“In 2013 werd ik gecontacteerd door de Vlaams Hockey Liga met de vraag of Sint-Truiden interesse had in een samenwerking voor de uitbouw en opstart van een Hockeyclub. De Belgische Red Panters waren in opmars en de sport won zienderogen aan belangstelling en leden. In Limburg had men nog blinde vlekken en Haspengouw was een ideale regio om een nieuwe werking op te starten. We hebben onmiddellijk toegezegd en hebben als stad geïnvesteerd in basisinfrastructuur voor hockey. Denk maar aan de belijning, aankoop van sticks en ballen en de aanpassing infrastructuur van het voetbalkunstgrasveld op Nieuw Sint-Truiden.” vertelt Carl Nijssens.

Yellow Eagles

Zo kon een clubwerking beginnen en de Sint-Truidense Hockey Club in 2014 ontstaan. Ondertussen noemen ze zich ook the Yellow Eagles met een thuisbasis op het kunstgrasveld voor voetbal op het sportcomplex Nieuw Sint-Truiden. Het ledenaantal groeide fors en elk jaar vroeg de club meer speeluren en betere accommodatie. Uiteindelijk zag Nijssens de noodzaak in om te investeren in een nieuw professioneel hockeyveld In Sint-Truiden.

Semi-waterveld

Voorzitter Erwin Vanroye van de Yellow Eagels is een tevreden man: “ Ondertussen is onze club uitgegroeid van 40 leden in 2014 tot 205 ambitieuze leden vandaag en aan deze groei lijkt voorlopig geen einde te komen. Het nieuwe hockeyveld komt dan ook als geroepen. Na Hasselt en Neerpelt krijgt nu ook Sint-Truiden een semi-waterveld waar professioneel hockey op gespeeld kan worden. Vroeger werd hockey op een gewone grasmat gespeeld, maar doorheen de jaren is men overgeschakeld op kunstgras, zodat de bal beter kon rollen. Waar spelers eerst over zandgestrooid kunstgras schoven en gruwelijke brandwonden met piepkleine zandkorrels in het vlees konden overhouden aan een tackle, hebben spelers dankzij het (semi)waterveld in het slechtste geval een natte broek. Het nieuwe hockeyveld zal dus aan normen en vereisten voldoen om competitie te kunnen spelen. Zelfs een klein openluchttribune is voorzien. We hebben nu al zo’n 200 supporters als we thuis spelen. Het is echter zo dat dit veld ook open zal staan voor technische voetbaltrainingen die ook hier perfect plaats kunnen hebben. We gaan dit veld dus delen met STVV.”

Koninklijke Leopold Tennisclub

“De projectontwikkelaar van de site Sportpark Haspengouw heeft in haar plannen een bijzondere combinatie voorzien. Ze tekenen het hockeyveld in vlak voor de tennispleinen van de Koninklijke Leopold Tennisclub. Tennis wordt op deze site alleen in de zomer gespeeld en het hockeyseizoen is vooral een wintergegeven. Deze twee clubs kunnen elkaar dus alleen maar versterken. Ook de kantine van de tennis zal zo het hele jaar door meer sportbezoekers over de vloer krijgen. ” besluit Carl Nijssens.