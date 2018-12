Nietzsche in het derde leerjaar Basisschool Momentum denkt er aan om het vak Filosofie in te voeren Dirk Selis

17 december 2018

13u36 0 Sint-Truiden Directeur van de basisschool Momentum Kris Selis denkt eraan om het vak Filosofie permanent in te voeren in het derde leerjaar. Ze haalde de mosterd bij de filosofieschool Doen! Denken!, opgestart in het voorjaar van 2017, vanuit de overtuiging dat kinderen moeten gestimuleerd worden om zelf na te denken.

“In deze snel veranderende en geïnformatiseerde wereld is immers elk antwoord te vinden met slechts één muisklik en lijkt het wel alsof we niet meer moeten nadenken. We worden overspoeld door informatie. Maar hoe weet je dan nog wat waar is? Hoe weet je wat goed is? Hoe kan je je als ouder en als kind bewegen in onze multiculturele samenleving? Daarom menen wij dat praktisch filosoferen de beste manier is om bij te dragen aan de ontwikkeling van democratische vaardigheden en attituden." zegt Momentumdirecteur Kris Selis

Verwondering

“Wanneer kinderen gaan filosoferen ontdekken ze opnieuw de vrijheid van verwondering, het plezier van het denken, de speelruimte waar denken een avontuur is. Zo leren kinderen gericht luisteren naar elkaar, onderscheid maken tussen kern en bijzaak, het perspectief van anderen begrijpen en innemen, creatief en tegelijk kritisch denken en tot slot argumenteren en analyseren om een standpunt te vormen.” zegt initiatiefnemer Patricia Robinne die momenteel een filosofieschool in Sint-Truiden heeft opgericht.

Speelse manier

“Elke dinsdag van 16u tot 18u (Plankstraat 13 St-Truiden) inspireren de kinderen elkaar, ze praten over antwoorden en leren samen denken en luisteren. Op een creatieve en speelse manier ontdekken ze het plezier van het nadenken. De kinderen worden professioneel begeleid door onze filosofische gespreksleiders.” zegt Patricia.

Ondertussen hebben ook enkele scholen ons aanbod in hun programma opgenomen, waaronder één school voor bijzonder onderwijs. Uiteindelijk is het immers onze bedoeling dat het “filosoferen” wordt opgenomen in het leerprogramma van alle scholen.

Alle info via www.doen-denken.be.