Nepalese Truienaar (53) moet stoppen met dronken telefoontjes BVDH

27 februari 2019

Een Nepalese Truienaar (53) is veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel voor de belaging van een Nederlandse (40). Hij staat tientallen keren op de voicemail van het slachtoffer. Op diverse data tussen 20 februari 2015 en 16 maart 2017 speelden de feiten zich af. Beklaagde beweerde dat hij meestal dronken was wanneer hij deze handelingen stelde. Het alcoholprobleem is volgens de rechtbank voldoende aangetoond en een rode draad doorheen de talrijke feiten. Een behandeling dringt zich op. Hij moet ook een symbolisch bedrag van 1 euro betalen aan het slachtoffer