Neen, dit AED-toestel doet het niet meer 27 maart 2018

03u15 0 Sint-Truiden Met elf defibrillatoren was Sint-Truiden ooit nog de meest hartveilige stad van Limburg. Maar het exemplaar aan de Markt haalt die titel toch wat onderuit.

Defibrillatoren, ook wel AED-toestellen genoemd, kunnen levens redden in geval van hartfalen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel naar behoren werken, en dat is voor het exemplaar aan de Markt niet het geval. Het werd verwijderd in het kader van werken, en staat tegenwoordig half verroest in een hoek tegen het stadhuis te leunen. "Dit toestel is klaar voor de schroothoop", zegt schepen Bert Stippelmans (CD&V). "We hebben intussen ook al een nieuw exemplaar besteld."





Nog volgens de schepen werden er intussen ook nog andere extra toestellen aangekocht. "Die zullen een plaats in de dorpskernen krijgen." (MMM)