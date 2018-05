Nederlander naar cel na verkeersagressie 09 mei 2018

02u49 0 Sint-Truiden Een 39-jarige wegpiraat uit Roermond in Nederlands-Limburg vliegt vijftien maanden de cel in nadat hij op 21 september 2015 verkeersagressie vertoonde in Sint-Truiden. Daarbovenop krijgt hij een boete van 600 euro.

Die dag reed een echtpaar met hun kind aan een snelheid van dertig kilometer per uur de stad uit. Dat was ook aangewezen, want de rijbaan was net opnieuw geasfalteerd en er lagen kleine steentjes. De Nederlander haalde aan hoge snelheid in langs rechts. Daardoor kreeg de Truienaar steenslag over zijn wagen heen en raakte het koetswerk ernstig beschadigd. Zijn vrouw wilde de nummerplaat van de wegpiraat vastleggen op foto, maar toen ging de Nederlander bruusk op zijn rempedaal staan. Er volgde een hevige discussie waarbij de Truienaar met zijn hand tussen de deur verzeilde en enkele klappen kreeg. Hij liep onder meer een gezwollen oogkas, schaafwonden, gekneusde ribben en een hersenschudding op.





Twee getuigen konden het slachtoffer, dat in het midden van de rijbaan lag, naar de kant van de weg trekken in afwachting van de komst van een ziekenwagen. De Nederlander moet aan het koppel 6.860 euro schadevergoeding en ook nog eens 3.342 euro aan gerechtskosten betalen.





(BVDH)