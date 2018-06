Nathalie Bex: "BK als voorbereiding op het EK" 21 juni 2018

Nathalie Bex (Experza-Footlogix) start vandaag als outsider in het BK tijdrijden in Anzegem. De Truiense is op op papier nog belofte en die tijdrittitel heeft ze al op zak. Geen druk dus bij Bex die een duidelijk plan heeft voor de nationale titelstrijd. "Ik rijd het BK vooral met het oog op het EK dat half juli plaatsvindt in het Tsjechische Brno", vertelt ze.





Bex zou Bex niet zijn als ze straks toch niet voor een goed resultaat gaat. "Natuurlijk wil ik de benen testen, maar ik besef dat de lat niet te hoog mag liggen. Kampioen bij de beloften is nog net iets anders dan meedoen voor de prijzen bij de profs. En ja, ik zal mijn best doen, maar dit BK is op de eerste plaats een test. Komt er iets extra, dat is dan mooi meegenomen."





Gisteren haalde Bex haar tijdritfiets van stal voor een recuperatierit en achteraf bleken haar benen in prima conditie te zijn. "Ik had een heel goed gevoel. Ik laste op dinsdag nog een rustdag in, kwestie van helemaal klaar te zijn voor Anzegem." (KWP)