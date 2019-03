Nadia wint 40ste wagen van Shop & The City DSS

08 maart 2019

17u06 0 Sint-Truiden In januari en februari konden de shoppers in Sint-Truiden kans maken op een Volkswagen up! van Groep Delorge. Uit alle lotjes kwam Nadia Weynants uit Sint-Truiden als winnaar uit de bus. Haar scan bij Pralibel levert haar de 40ste Shop & The City-wagen op.

Afgelopen zaterdag werd de winnaar live geloot op de Haspengouw Markt. “Ik kon het echt niet geloven toen ze me vertelden dat ik de auto gewonnen had. Ik dacht dat ze een grap maakten!”, vertelt winnares Nadia. “Normaal ben ik bij elke loting op de Haspengouw Markt van de partij. Net deze ene keer heb ik het gemist! Als ik er was bij geweest toen ze mijn naam afriepen, had ik zonder twijfel de longen uit mijn lijf geschreeuwd! Het is ongelooflijk!”

“We hebben vandaag een mooie mijlpaal bereikt aangezien we de 40ste wagen sinds de oprichting van Shop & The City hebben uitgereikt. Het is vandaag ook een speciale dag, want net op internationale vrouwendag heeft Nadia de auto in ontvangst genomen, dubbel feest dus! Ik ben heel fier dat de auto werd gewonnen bij Pralibel, een winkel van twee rasechte Truienaren!”, concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.