Naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ blijft behouden Truienaren nemen het op voor hun oud-burgemeester Jef Cleeren Dirk Selis

15 februari 2019

13u51 0 Sint-Truiden De naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ blijft. De Truienaren vinden dat nog altijd de beste benaming voor de vakantiewerking van de stad. Het stadsbestuur zet de speelpleinwerking in de deelgemeentes daarom voortaan ook onder die noemer in de kijker. In Nieuw Sint-Truiden opent er zelfs een nieuwe vestiging. Eerder werd aangekondigd dat de naam op de schop ging. Maar dat raakte een gevoelige snaar bij veel Truienaren.

‘Jeugd, Sport en Spel’, de naam van de Truiense vakantiewerking, blijft behouden. Het wordt dus niet: ‘Alles kids’, ‘Jong kabaal’, ‘Kids club’, ‘TamTam’ of ‘Heroes’. Dat hebben de inwoners van Sint-Truiden zelf beslist. Het stadsbestuur heeft hen hiervoor de voorbije weken via een online enquête bevraagd.

Burgerparticipatie voorop

“De mening van de Truienaren staat namelijk voorop. Via burgerparticipatie doen we daarom ook regelmatig op hen een beroep om ons beleid onder de loep te nemen, én vooral nog beter af te stemmen op hun wensen en behoeftes. Wanneer de meerderheid van je inwoners aangeeft dat de naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ moet behouden blijven, is dat een duidelijk signaal waar wij natuurlijk rekening mee houden. Dat toont dat onze vakantiewerking enorm gesmaakt wordt en dat we nog altijd doen wat we moeten doen”, verduidelijkt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Nieuwe locatie

Ook de speelpleinwerking in de deelgemeentes wordt vanaf de paasvakantie daarom onder de noemer van ‘Jeugd, Sport en Spel’ aangeboden. In Nieuw Sint-Truiden opent er zelfs een nieuwe locatie in basisschool Momentum. Het aanbod van Velm wordt dan weer ondergebracht op het domein van woonzorgcentrum Triamant en in het centrum wijkt de dienst Jeugd voor zijn vakantiewerking uit naar de ruimere sporthal in de Jodenstraat.

Geesteskind van Jef Cleeren (CD&V)

Via sociale media namen de Truienaren het op voor hun oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V). Die vond het heel jammer dat zijn naam moest verdwijnen. “Samen met jeugdconsulent Jean-Marie Potters en mijn dierbare en veel te vroeg gestorven zoon Trudo heb ik ‘Jeugd, Sport en Spel’ veertig jaar geleden opgericht naar het voorbeeld van Pater Pacific. Het zou bijzonder jammer zijn dat ze die naam gaan schrappen. Generaties Truienaren zijn ermee groot getrokken. Ik zal het in mijn fractie aankaarten, maar of het veel gaat uitmaken weet ik niet. Helaas heb ik nog maar weinig in de pap te brokken”, zei gemeenteraadslid Jef Cleeren op de aangekondigde make-over. Maar kijk, schepen Hilde Vautmans (Open VLD) is de ouderdomsdeken van de Truiense gemeenteraad dan toch gevolgd.