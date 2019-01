Na rellen STVV-Genk: hooligans krijgen stadionverbod Dirk Selis

23 januari 2019

23u46 0 Sint-Truiden Na de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en KRC Genk vorige week vrijdag werden 16 bussen met Genk-supporters met straatstenen bekogeld. De politie pakte die avond elf relschoppers op, die in de loop van de nacht mochten beschikken. Tussen de stenengooiers zaten ook supporters van het Nederlandse MVV Maastricht, die met de Truiense fans sympathiseren. STVV wenst zich hier nu in een persbericht volledig van te distantiëren en legt de Nederlanders en de verantwoordelijken binnen STVV een stadionverbod op.

Na analyse en grondig overleg met Burgemeester Veerle Heeren en de lokale politie van Sint-Truiden zullen alle instanties de nodige maatregelen treffen. Niet enkel de geverbaliseerde personen maar ook zij die de verantwoordelijkheid dragen voor deze incidenten zullen door de club worden gesanctioneerd. Die verantwoordelijken krijgen van STVV een stadionverbod opgelegd. “Er zakten op uitnodiging van STVV-supporters zo’n 50 Nederlandse supporters van MVV Maastricht, naar Sint-Truiden af. Zij kwamen voornamelijk met de bedoeling om amok te maken. Zo’n mensen horen niet thuis in en rond een voetbalstadion. Wij zullen dan ook een groot aantal van hen een stadionverbod opleggen. Dus niet enkel de mensen die vorige vrijdag bestuurlijk zijn aangehouden, maar ook de aanstokers van de rellen zeg maar. Maar ook binnen onze eigen STVV-supporters moeten de rotte appels eruit. De club zal ook met de betrokken overheden samenwerken om het grensoverschrijdende hooliganisme te bestrijden.” zegt Fiorenzo Mostien, woordvoerder bij STVV.

Grasmat

Begin van de week was er ook een overleg tussen Stayen, de eigenaar van het stadion en KRC Genk over de grasmat. De supporters van KRC Genk gooiden tijdens de wedstrijd met vuurpijlen op de Truiense kunstgrasmat, waardoor er brandplekken op het gras kwamen. “KRC zal de herstelkosten voor eigen rekening moeten nemen”, klinkt het bij STVV. Tijdens de derby van een jaar geleden gooiden de Genk-supporters ook al met vuurpijlen. De herstelkosten liepen toen op tot 80.000 euro. “Maar dit jaar is de schade nóg groter”, zegt Fiorenze Mostien, woordvoerder bij STVV. “De supporters van Genk schoten de vuurpijlen dit jaar veel verder op het veld. We zullen veel meer moeten herstellen, het zal een dure zaak worden.” STVV is alleszins niet van plan om voor de factuur op te draaien. “Net als vorig jaar zal KRC Genk de kosten voor zijn rekening moeten nemen.”