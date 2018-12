Na de roetpieten, de Fairtrade Sinterklaas Fairtrade Sinterklaas op bezoek in Het Kompas DSS

06 december 2018

13u58 0 Sint-Truiden Innovatieve secundaire school GO! Het Kompas kiest ervoor om haar leerlingen te trakteren op “Fairtrade Sinterklaas snoepgoed”

“In deze tijden van werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen en marcheren voor het klimaat moeten wij als school een voorbeeld stellen. Een “fair trade” Sinterklaas dus” zegt directeur Evelien Boonen. “Ook dit hoort bij innovatief onderwijs, nadenken over onze eigen impact en ecologische voetafdruk op deze wereld. Vorige vrijdag hebben we met alle leerlingen gezongen voor het klimaat om op die manier onze boodschap aan de regering duidelijk te maken: Wake up for the climate! Hopelijk houdt onze regering tijdens de klimaattop rekening met de stem van de jeugd. Gelukkig konden we als fairtrade school voor ons Sinterklaasinitiatief rekenen op de hulp van de Oxfam wereldwinkel en de dienst mondiaal hier in Sint-Truiden.”