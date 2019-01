Na de kasseiregen: eerste busmaatschappij stopt met vervoer supporters (en wellicht volgen er nog) Eén projectiel mist maar net hoofd 24-jarige vrouw Dirk Selis

19 januari 2019

20u51 0 Sint-Truiden Het waren geen keitjes, maar hele klinkers die vrijdag door de ruiten van de KRC-supportersbussen vlogen in Sint-Truiden. En één daarvan scheerde amper tien centimeter over het hoofd van een 24-jarige vrouw. “Je kan stellen dat dit een poging tot moord was.” Voor één van de betrokken busmaatschappijen is de maat vol: “Wij rijden niet meer voor supportersclubs.”

Zestien bussen van KRC-fans moesten er vrijdag aan geloven nadat hun club STVV op eigen veld klopte met 2-3. Aan boord van één van die bussen zat Paul Mirtic, voorzitter van de Helchterse supportersclub Racing 90. “Onwaarschijnlijk”, reageert hij. “Dit heb ik in al die jaren nooit eerder meegemaakt. Duizenden glasstukjes vlogen door de bus... Eén van die kasseien heeft mijn 24-jarige dochter Eline maar net gemist. Tien centimeter boven haar hoofd! Je kan stellen dat dit een poging tot moord was. Ze heeft geluk gehad, maar uiteraard is dit nog altijd hard aangekomen. Ik weet nog niet of ik klacht ga neerleggen. Het moet allemaal eerst bezinken.”

De leden van Blauw-Wit Pelt zijn heel lieve mensen, maar we hebben hen meegedeeld dat we stoppen met het supporterstransport. Hiervoor heb ik geen zaak opgericht Hugo Paulissen

“De gewone supporter is het slachtoffer van dit zinloos geweld”, klinkt het bij Dirk Smeets, voorzitter van supportersvereniging Blauw-Wit Pelt. En voor zijn club zijn er al meteen bijkomende gevolgen. Reisbureau Limburg International, waar Blauw-Wit Pelt beroep op doet voor transport, kapt ermee. Niet helemaal natuurlijk, wel met voetbalritten. “Vrijdag moesten wij van de Truiense politie doorrijden met een totaal gehavende bus”, zegt Hugo Paulissen. “Terwijl je normaal al een stevige bekeuring krijgt wanneer er een sterretje in je ruit zit... Gelukkig waren we maar met één bus ter plaatse. Maar dan nog. De schade loopt op tot 8.000 euro: carrosserie, lakwerk, belettering, en uiteraard de ruiten. En reken daar nog eens bij dat we die bus een volle week niet kunnen inzetten. Dat is het ons niet meer waard. De leden van Blauw-Wit Pelt zijn heel lieve mensen, maar we hebben hen laten weten dat we stoppen. Hiervoor heb ik geen zaak opgericht.”

Ook Francis Paulussen van Jacobs Transport had ‘prijs’, met vier bussen. Volgens hem zullen nog andere bedrijven stoppen met het vervoer van supporters. “Ik ben voorzitter van de Limburgse beroepsfederatie voor autocarbedrijven SAAL, die 32 firma’s overkoepelt. Samen zijn we goed voor 700 bussen en 1.200 medewerkers. Binnenkort zitten we samen om paal en perk aan deze situatie te stellen. Gemakkelijk wordt dat niet, want ik heb begrepen dat enkele firma’s sowieso met dit transport stoppen.”

Het is weer de gewone supporter die moet opdraaien voor het extreme geweld van enkele hooligans. Zo mogen wij op zoek naar een nieuwe busmaatschappij Dirk Smeets

Dirk Smeets, voorzitter van Blauw-Wit Pelt, heeft begrip voor de busmaatschappijen. “Ik ben ook zelfstandige. Als je zoiets moet ondergaan, dan ben je voor niets aan het werken. Het is dan ook niet normaal wat daar gebeurd is in Sint-Truiden. Dat waren geen keitjes, maar hele klinkers. En het is weer de gewone supporter die moet opdraaien voor het extreme geweld van enkele hooligans. Wij zullen nu op zoek mogen gaan naar een nieuwe busmaatschappij. Maar ik heb zelf ook al gehoord dat er heel wat mee ophouden, dus gemakkelijk wordt dat niet.”