Motorrijder sterft bij ongeval in Melveren Toon Royackers

10 december 2018

20u28 8 Sint-Truiden Maandagavond is een motorrijder om het leven gekomen bij een bizar ongeval in Melveren-centrum bij Sint-Truiden. Pal voor het psychiatrisch ziekenhuis kwam het tot een botsing met een auto, waarbij de motard in het struikgewas belandde.

Een mugteam en een ambulance snelden nog ter plaatse. Brandweerpost Sint-Truiden kwam met een tent om het slachtoffer af te dekken. Maar voor de man - een dertiger uit Lummen - kon geen hulp meer baten. Hij stierf op de plaats van het ongeval. De lokale politie Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken sloot meteen de omgeving af voor alle verkeer. De twee inzittenden van de auto werden in shock afgevoerd.

Verkeersdeskundige

Hoe het ongeval maandagavond kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het lijkt of de motard langs achteren werd aangereden door de auto, en vervolgens is weggeslingerd. Het wrak van de motor kwam alleszins in het struikgewas op de parking van het psychiatrisch centrum terecht. Het Parket Limburg stuurde ’s avonds een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Zo lang moest het verkeer omrijden via de Bornedries en Engelbamp. Tegen 20 uur was de rijbaan opnieuw vrij.