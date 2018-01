Moslims ruimen afval van oudejaar op 02u29 0 Mine Dalemans Moslims van de Ahmadiyyagemeenschap trekken door de stad om het zwerfvuil op te ruimen. Sint-Truiden Op het moment dat de meeste Truienaars nog hun feestroes aan het uitslapen waren, trokken moslims van de Ahamadiyyagemeenschap uit Sint- Truiden door de binnenstad. Met een groen hesje aan, een gele zak in de ene en een lange grijptang in de andere hand ruimden ze zwervfvuil op dat de feestvierders op straat achterlieten.

Politieagent Zeeshan (25) stak ook de handen uit de mouwen. "Ik ben rechstreeks van m'n werk in Brussel naar hier gekomen", vertelt Zeeshan. "Het opruimen van blikjes, papier, karton, plastiek, flessen en leeggeschoten partypoppers is een traditie. Al 10 jaar lang sta ik op nieuwjaarsdag paraat om de stad proper te maken. Het is m'n eerste goeie daad van het jaar." Hij en zo'n 20 andere moslims rapen zwerfvuil op omwille van hun geloof. "Overal in de wereld gaan moslims van onze gemeenschap stadscentra opruimen, en in Sint-Truiden is dat niet anders. Ons geloof predikt reinheid en schoonheid als belanrijke waarden."





En de afvaloogst? "Vorig jaar hebben ze zo'n 300 kilo opgehaald", liet Jean Detroux, controleur van de werken bij de stad, weten. "Nu komen we uit op zo'n 250 kilo." (LXB)