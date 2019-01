Moslims beginnen 2019 dienstbaar met opruimen in Sint-Truiden DSS

02 januari 2019

17u51 0 Sint-Truiden Het is inmiddels een goed gebruik in Sint-Truiden: Voor de dertiende keer gingen een vijftiental aanhangers van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op nieuwjaarsdag in alle vroegte vrijwillig de straat op om het zwerfvuil in de stad op te ruimen.

Terwijl het grootste deel van Sint-Truiden op Nieuwjaarsdag nog op één oor lag, verzamelden ruim vijftien leden van de moslimgemeenschap zich rond half zeven in de ochtend op de Truiense Grote Markt. Na het ochtendgebed trok een groep van ongeveer 15 mannen met bezems en vuilniszakken richting het centrum.

Waarom ze dat toch doen? ,,De leerstellingen van de islam onderwijzen moslims om dienstbaar te zijn in de samenleving’', vertelt schepen Ingrid Kempeneers die de mannen nadien even op het stadhuis ontving. ,,De schoonmaakactie is één van de vele acties door het jaar heen als gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid. Het nieuwe jaar beginnen met een goede daad.’'