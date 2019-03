Monique Bol uit Kapellen wint 43ste Guido Wulms-poëzieprijs Dirk Selis

18 maart 2019

14u02 0 Sint-Truiden De winnaars van de Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden werden zaterdag feestelijk bekendgemaakt in cultuurcentrum de Bogaard. De wedstrijd is een jaarlijkse traditie, met prijzen in drie categorieën. De presentatie was in handen van Peter Preuveneers, de muzikale begeleiding kwam van Sara Salvérius.

De Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden richten zich naar nieuw talent en niet-gevestigde auteurs. Ze zijn een barometer voor succesvolle dichters en schrijvers in Vlaanderen én Nederland. “Prijswinnaars duiken geregeld op in de laureatenlijsten van andere schrijfwedstrijden of breken nadien door als professioneel auteur. Daar mogen we als stad terecht trots op zijn. In Limburg neemt Sint-Truiden hier overigens een unieke positie in. Weinig andere steden investeren op deze schaal in het bevorderen van literair talent”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

“De wedstrijd kon met meer dan 150 inzendingen dit jaar opnieuw rekenen op veel belangstelling. Het gros van de deelnemers zijn Belgen en Nederlanders, zowel jong als oud. Het valt ook op dat heel wat mensen elk jaar opnieuw hun kans wagen, net omdat ze een podiumplaats zo belangrijk vinden voor hun verdere literaire carrière”, vertelt schepen van Cultuur Jurgen Reniers.

Winnaars

Dit keer kwam de jongerenpoëzietrofee, een cheque van 200 euro, toe aan Aïsha Baert uit Varsenare voor haar gedicht ‘Bamboe’. De tweede prijs ging naar Carlotta de Cooman uit Maldegem voor ‘Pyromance’. De 43ste Guido Wulms-poëzieprijs — naar de gelijknamige Truiense publicist — werd toegekend aan Monique Bol uit Kapellen voor haar gedicht ‘Park’. Zij ontving hiervoor een geldprijs van 400 euro. De tweede prijs, vernoemd naar schrijver Simon Michaël Coninckx, kwam toe aan Nanny Luysterburg uit Amersfoort voor ‘Runen’. Ze kreeg hiervoor een kunstwerk van Fernand Withofs. De Hendrik Prijs-prijs voor kortverhalen — vernoemd naar de in 1898 geboren Truiense schrijver — ging naar Kevin de Pelsmaker uit Antwerpen voor het verhaal met de titel ‘De vrouw die zand ruimt’. Hij kreeg een geldprijs van 300 euro.