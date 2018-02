Moeder sloeg dochter: celstraf met uitstel 08 februari 2018

02u43 0 Sint-Truiden Een 49-jarige vrouw uit Sint-Truiden werd veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor slagen en verwondingen. Het slachtoffer was haar toen nog minderjarige dochter.

De feiten dateren van 22 juli 2015. De moeder was toen 47 jaar oud, haar dochter 17 jaar. De vrouw haalde haar medische toestand aan als verklaring voor de slagen en verwondingen. Zo verwees ze naar een herseninfarct en een alcoholverslaving, alsook een depressie.





Maar de rechter stelde vast dat de vrouw, die afkomstig is uit Nederland, in het verleden ook al eens problemen had met haar dochter. Ze werd nu veroordeeld tot tien maanden cel met uistel. Ze moet zich wel laten begeleiden en zich aan voorwaarden houden. Voorts kreeg ze ook een boete van 600 euro. (BVDH)