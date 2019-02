Minderbroeders kregen meer dan 100 studenten

over de vloer tijdens winterblok DSS

01 februari 2019

16u30 0 Sint-Truiden De afgelopen blokperiode werden net iets meer dan honderd studentenbezoeken geteld in de studieruimte van de Minderbroederskerk. Een succes! De bezorgde minderbroeders kregen een gezond presentje van de Jeugddienst voor de hosting.

“Het was super van de paters om het Minderbroedersklooster open te stellen. Meer dan 100 studenten hebben er uiteindelijk gestudeerd en ik ben ervan overtuigd dat de rustige omgeving hen goed geholpen heeft. “, zegt schepen van jeugd Hilde Vautmans (Open Vld). “Dit initiatief smaakt naar meer”.

Studentenambiance

Pater Frans was erg enthousiast: “Heel leuk, wat studentenambiance in het klooster. De studenten waren onder de indruk van de stilte. Ik hoop dat ze goede examens hebben gemaakt. Aan onze Sint-Franciscus zal het niet gelegen hebben. Die keek over hun schouder mee” lacht de vriendelijke minderbroeder.