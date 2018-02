Mia (52) wil nieuw leven opstarten, maar wordt vermoord op 'grote dag' 24 februari 2018

02u47 0 Sint-Truiden In de correctionele rechtbank van Hasselt heeft gisteren het getuigenverhoor in het proces van Jan R. (54) uit Tielt-Winge plaatsgevonden. Hij staat terecht voor de moord op Mia Verschueren (52), de Truiense vrouw waarmee hij jaren een relatie had.

Mia Verschueren was een alleenstaande lerares uit Sint-Truiden. "Een jaar of drie, vier voor de feiten vertelde mama mij dat ze een aangename man had leren kennen", opende haar dertigjarige zoon. "Het was de bedoeling dat hij bij haar zou komen wonen. Dat werd altijd uitgesteld en telkens was dat een teleurstelling voor haar. Ze zei ooit dat ze Jan voor het blok wou zetten: ofwel koos hij voor haar, ofwel was het gedaan", aldus de Leuvenaar, die zijn moeder beschreef als een warme, lieve en geliefde persoon.





Enkele kilometers verderop in Tielt-Winge woonde de nietsvermoedende echtgenote van Jan. "We waren bijna dertig jaar bij elkaar, waarvan 24 getrouwd. Zoals elk koppel kenden we ups en downs." Het dubbelleven ging volledig aan de vrouw voorbij. "Pas toen de politie aan de deur stond voor een huiszoeking, vernam ik dat hij een buitenechtelijke relatie had. De rest moest ik in de krant lezen."





Op 17 februari 2015 was de 'grote dag' aangebroken waarop Jan bij Mia zou intrekken. "In de vooravond zei m'n moeder aan de telefoon dat ze moe was. Ze was wel bij Jan, maar ze klonk droevig. Er was al een woordenwisseling geweest en blijkbaar ging het allemaal niet zo vlot."





Ongeval

Een dag later werd de zoon gewekt door de politie van Leuven met het bericht dat zijn moeder was omgekomen in een brand. "Ik had via Messenger contact met Jan. Hij stelde dat alles nog in orde was toen hij mijn moeder verliet. Ik dacht toen nog dat het een ongeval was."





Al snel werd duidelijk dat mia niet in de brand was overleden. "Ik vond op het lichaam geen directe tekenen van rookvergiftiging, wel zag ik verwondingen op het achterhoofd, waarvan ik de magistraat heb verteld dat deze erg verdacht waren. Die wezen immers op een gewelddadig overlijden. Er lag ook een kapotte wijnfles, waarvan de kurk nog in de hals zat", vertelt wetsdokter Wouter Van Den Bogaert. In zijn verslag stelt hij uiteindelijk vast dat de vrouw minstens twee klappen had moeten incasseren en overleed door verbloeding." Op 16 maart volgen het verhoor van beklaagde en de pleidooien. (BVDH)