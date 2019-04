Meer Europese steun voor fruit- en varkenssector noodzakelijk Dirk Selis

04 april 2019

18u51 0 Sint-Truiden Deze ochtend vond een onderhoud plaats tussen Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan en de Vlaamse, Waalse en federale ministers van Landbouw. Zij drongen bij de eurocommissaris onder meer aan op Europese crisissteun voor de fruitteelt en de varkenssector.

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft donderdagochtend een gesprek gehad met Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan. Van de Heuvel drong bij de eurocommissaris onder meer aan op Europese crisissteun voor de fruitteelt en de varkenssector. Zowel de Vlaamse fruitsector als de varkenssector kampen met problemen en zitten volgens Van den Heuvel in een “prijzencrisis”. Die crisissituatie is veroorzaakt door externe factoren. Voor de telers van appelen en peren viel bijvoorbeeld een belangrijke afzetmarkt van de ene op de andere dag weg door het geopolitieke conflict met Rusland. De varkensprijs is dan weer gekelderd na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg.

Topkwaliteit

Van den Heuvel heeft bij eurocommissaris Hogan aangedrongen om in te grijpen. “Ons varkensvlees is en blijft perfect veilig en onze appelen en peren zijn van topkwaliteit”, aldus Van den Heuvel. Specifiek voor de varkenssector pleitte de minister om een duidelijk onderscheid te maken tussen varkens- en everzwijnenvlees en tussen de regio waar de varkenspest is vastgesteld en de rest van België. “Buiten de everzwijnen in de Gaumestreek, is immers geen enkel varken in Vlaanderen besmet”, klinkt het.

200 miljoen euro

Commissaris Hogan gaf aan dat in totaal 200 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor de promotie van Europese land- en tuinbouwproducten. Lidstaten zullen projectvoorstellen kunnen indienen. Verder zal Commissievoorzitter Juncker de heropening van de Chinese markt voor ons varkensvlees aankaarten op de topconferentie met China van 9 april in Brussel. En tijdens een handelsmissie van Hogan naar Japan zullen verschillende Belgische agrovoedingsbedrijven vertegenwoordigd zijn.

Meer ademruimte

“Het wordt tijd dat Europa concrete actie aan de dag legt voor onze boeren in crisissectoren. Voor de fruitsector vraag ik al sinds de Ruslandboycot (2014) aan Commissaris Hogan om maatregelen te nemen om onze telers te ondersteunen. Ook bij de uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest stelde ik een schriftelijke vraag om bij de exportcertificaten een onderscheid te maken tussen wilde everzwijnen en gedomesticeerde varkens. De situatie wordt stilaan onhoudbaar.”, zegt Vautmans. “Meer middelen voor de promotie van onze producten zijn erg belangrijk. In die zin ben ik tevreden met het geld dat de Europese Commissie hiervoor ter beschikking stelt. Ik hoop dat we dan ook massaal projecten indienen om onze Belgische topproducten in de kijker te zetten. Ook de handelsmissie naar Japan, waaraan Bel’Export zal deelnemen, draagt daartoe bij. Niettemin is promotie slechts één kant van het verhaal. Het is nóg belangrijker dat we blijven aandringen bij Commissaris Hogan en de Vlaamse en federale ministers voor maatregelen die onze fruittelers en varkensboeren meer ademruimte geven.”