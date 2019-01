Meer dan 1000 wandelaars op laatste ‘Sint-Truiden by lights’ DSS

28 januari 2019

16u04 0 Sint-Truiden ‘Sint-Truiden by lights’ sloot zaterdag af met een qua bezoekersaantallen ongeëvenaarde editie. Vooral de liveoptredens brachten massaal veel wandelaars op de been. Het stadsbestuur zoekt daarom nu naar een waardige opvolger van deze succesvolle lichtwandeling om ook in de winter een permanent belevingsaanbod te blijven garanderen.

Vorig weekend was het gezellig druk in de binnenstad. Inwoners en bezoekers konden zich een laatste keer te goed doen aan ‘Sint-Truiden by lights’. En die kans grepen ze met volle handen. Vooral aan locaties waar er liveconcerten opdoken, was het continu over de koppen lopen. ‘Generation Gap’ zette met een medley van de grootste hits allertijden de Zoutkist in vuur. In de Sint-Gangulfuskerk brachten de engelenstemmen van ‘Vokali’ alle bezoekers in vervoering, terwijl Dominique Lauwers met haar dansers het Begijnhof betoverde. Voor het kippenvelmoment van de avond was het ten slotte aan de Minderbroederskerk te doen, waar ‘Gospel Akkoord’ de kerkgangers omverblies met een opzwepende performance.

Wintertoerisme

“Ruim 1000 wandelaars doorkruisten voorbije zaterdag het stadscentrum om te genieten van de artistieke lichtprojecties en de muzikale intermezzo’s. Een mooie afsluiter van een geslaagd slotseizoen. Nu de huidige samenwerking met Philips Lighting afloopt, gaan we dus zeker verder bekijken hoe we deze winterse wandeling kunnen blijven aanbieden. Met ‘Sint-Truiden by lights’ zijn we er op amper vijf jaar in gelukt ons toeristische seizoen ook met de herfst- en wintermaanden te verlengen”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.