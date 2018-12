Meer dan 10.000 leeuwen in een kooi Willy Sommers zet Truiense Grote Markt in vuur en vlam Dirk Selis

26 december 2018

21u17 3 Sint-Truiden Het is een ware traditie geworden op Tweede Kerstdag in Sint-Truiden: maar liefst 10.000 feestvierders zakten woensdag af naar de Grote Markt voor Après-Ski. Het evenement vierde dit jaar haar tiende editie en dus werd met Willy Sommers gezorgd voor een headliner van formaat.

Een koude en zonnige winterdag in Sint-Truiden. De perfecte omstandigheden voor het grootste openlucht après ski-event van Vlaanderen. Après Ski was dit jaar toe aan haar tiende editie, en of er gefeest werd! 10.000 feestneuzen trokken op tweede Kerstdag naar de Grote Markt, die voor de gelegenheid volledig werd ondergedompeld in heuse après ski-sfeer.

Massale Polonaise

Klokslag 17 uur werd het startschot gegeven met lokale dj-talenten Dietroz & Wout-V, die meteen voor de juiste sfeer zorgden. Nadien namen The Bobmeister en DIMI de dj-booth over en warmden het publiek op voor headliner Willy Sommers. Na zijn heerlijk optreden op Pukkelpop afgelopen zomer mocht hij dit jaar niet ontbreken op het après-ski-podium. De Grote Markt ging volledig uit haar dak op klassiekers ‘Laat de zon in je hart’ en ‘Als een leeuw in een kooi’. Massaal werden polonaises gevormd over de Grote Markt, een echt hoogtepunt. Nadien zorgde Frank M verder voor de ambiance op de Grote Markt. Lassy FM mocht ten slotte feestelijk afsluiten om middernacht.

Manège

Voor aanvang van zijn act keek Willy Sommers enthousiast uit naar zijn optreden. “Ik ben vroeger veel in Sint-Truiden geweest en heb hier ook in de Manège opgetreden. Ik ben heel blij om terug te keren en weer voor zo’n talrijk publiek te mogen zingen”.

Shop & The City mag tevreden terugblikken op een succesvolle editie: “Willy Sommers is duidelijk een echte volkstrekker en zorgde voor een waar hoogtepunt op ons après-ski podium. Ook alle andere dj’s werden enorm gesmaakt door het publiek. We zijn blij dat we opnieuw op twintig Truiense verenigingen konden rekenen voor de uitbating van de drankenstanden. Op deze manier krijgen zij de kans om hun eigen clubkas te spijzen”, besluit organisator Marijn Ghys.