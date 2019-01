Maria Moermans wint 39ste wagen in Den Hof DSS

10 januari 2019

09u40 0 Sint-Truiden Afgelopen eindejaarsperiode werd de Shop & The City-kaart opnieuw massaal gescand tijdens het winkelen. Ditmaal maakten de shoppers kans op een Toyota Aygo van Jenaer Sint-Truiden. De winnaar werd live geloot tijdens de Haspengouw Markt afgelopen zaterdag. Uit de miljoenen lotjes kwam Maria Moermans als winnaar uit de bus gevallen dankzij haar scan bij Den Hof.

“Mijn man en ik waren net een koffie aan het drinken op de Grote Markt toen ik het fantastisch nieuws te horen kreeg. Iets ervoor liepen we zelfs nog voorbij de wagen die op de Haspengouw Markt stond en zeiden tegen elkaar ‘deze auto zou echt nog iets voor ons zijn’”, lacht winnares Maria.

Nieuwe schepen

“Ik ben enorm blij om mijn eerste wagenoverhandiging als kersvers schepen mee te maken. Het is geweldig dat de auto gewonnen werd door deze rasechte Truienaren. Het winnend lotje kwam deze keer van Den Hof, een jonge en dynamische handelaar die bewijst dat ondernemen in Sint-Truiden kansen biedt!”, aldus de nieuwe schepen van Middenstand Jos Pierard.

Pascal Vossius, voormalig Schepen van Middenstand en initiatiefnemer van Shop & The City, heeft destijds het wagenconcept mee gelanceerd. “Ik ben enorm trots op het loyalty-systeem dat we op poten hebben gezet. Ondertussen hebben we ook al 39 auto’s mogen verloten onder de kaartgebruikers. Ik ben ervan overtuigd dat het systeem in de toekomst nog verder uitgerold en verfijnd zal worden.”

“Eind deze maand verloten we opnieuw vier fietscheques t.w.v. 300 EUR, in januari en februari maken de shoppers kans op de 40e Shop & The City-wagen. We verloten dan een Volkswagen up! van Groep Delorge”, aldus Lisa Hendrickx, communicatiemanager Shop & The City.