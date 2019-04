Man zwaait met samoeraizwaard op café BVDH

01 april 2019

Een 31-jarige man riskeert bij verstek een celstraf van drie maanden. Op 23 augustus 2014 was hij betrokken bij een discussie in een Truiens café. Een halfuur later kwam hij plots op de proppen met een samoeraizwaard. Hij verkondigde iets over een rekening die hij kwam verheffen. Iemand kon de man overmeesteren en vervolgens verwees hij bij het verhoor naar zijn zwijgrecht. Niemand legde verklaringen af, maar het verhaal werd wel bevestigd. Sindsdien vonden er geen gelijkaardige feiten meer plaats. Naast de celstraf, vraagt het openbaar ministerie ook de verbeurdverklaring van het zwaard. Vonnis op 29 april.