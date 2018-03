Luxueus kamperen in tenten tussen de bloesems 29 maart 2018

02u43 0 Sint-Truiden Het bloesemseizoen is geopend. Die eer was gisteren aan burgemeester Veerle Heeren (Sint-Truiden) en Danny Deneuker (Borgloon). Ze stelden de meest spraakmakende activiteiten voor.

De blikvanger van dit seizoen is een nieuwe logievorm voor toeristen: Glamping Haspengouw. Het gaat om een luxueuze vorm van kamperen. Op de Honsberg die op de grens in Rijkel-Zepperen ligt, staan vijf tipi's waar toeristen voor 50 euro per persoon en per nacht kunnen logeren.





"In elke tent staat een mals bed met fruitkisten als nachtkastjes", zeggen zaakvoerders Joris Leclere en Lars Haesen. "Er is stroom, de tenten zijn winddicht en regenbestendig. Voor de gasten hebben we een mobiele badkamer met douches geïnstalleerd. Wifi en televisie zijn er niet. Dat hebben we bewust niet voorzien, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de bloesems."





Tussen de bloesem overnachten, mag je letterlijk nemen. Je hebt vanuit de tenten een prachtig zicht op de plantages met appelen en peren. De tenten van Glamping Haspengouw staan nog tot begin juni op de Honsberg, en eind augustus verhuizen ze naar het wijndomein Sassenbroek in Borgloon. Leclere en Haesen verhuren de tipi's alleen aan groepen van 7 tot 10 personen, voorzien ontbijt en 's avonds kunnen gasten genieten van een barbecue. Info: www.lebonvinvant.be. (LXB)