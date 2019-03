Lutgardis Claes: “Ik voel me eerder vrouw dan generaal-majoor” Hilde Vautmans (Open Vld) pleit voor meer vrouwen in het leger

Dirk Selis

09 maart 2019

11u18 0 Sint-Truiden Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) pleit voor meer vrouwen in het leger. Om het stereotype rond het leger als zijnde een mannenbastion te doorbreken, organiseerde ze vrijdag een debat in het Europees Parlement. Daar deed de topvrouw van het Belgisch leger een opmerkelijke ontboezeming.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld ): “Vandaag wordt het leger nog teveel beschouwd als een mannenbastion, een plaats waar enkel mannen thuishoren. Dat verklaart het lage aandeel vrouwen in het leger, dat in de EU schommelt tussen 3% en 18%. Toch is niets minder waar. Vrouwen hebben belangrijke rollen te vervullen in het leger en kunnen het leger performanter maken. Net omdat ze niet identiek zijn aan mannen. Helaas zijn er vandaag nog teveel obstakels die de participatie van vrouwen in het leger verhinderen. Dat moet anders.”

Generaal-majoor

Lutgardis Claes, de eerste Vlaamse vrouw die de rang van generaal-majoor bij het Belgische leger kreeg en tevens de eerste vrouwelijke rector van de Koninklijke Militaire School, was aanwezig tijdens het debat in het Europees Parlement. Ze deed enkele treffende uistpraken: “De legertop wordt vandaag nog steeds gedomineerd wordt door mannen. Op bijeenkomsten voel ik mij vaak eerder vrouw voelt dan generaal-majoor.” zei Claes. Ook andere experten, waaronder Emmanuel Jacob van Euromil, Katrien D’Hert, voorzitter van de NATO Commitee on Gender Perspectives (NCGP) en Charlotte Isaksson, genderadviseur binnen de EDEO, benadrukten het belang van het wegwerken van genderstereotypes wil men gendergelijkheid in het leger nastreven.

Vautmans wil zich de komende jaren meer inzetten voor het benadrukken van de rol van vrouwen in het leger om op die manier meer vrouwen aan te trekken in het leger: “We zullen op verschillende niveaus inspanningen moeten leveren. Vooreerst moeten we genderstereotypes doorbreken door op alle niveaus ons taalgebruik aan te passen. Hierbij is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen bij het debat over gender worden betrokken. Daarnaast moeten we meer doen dan alleen functies openstellen voor vrouwen. Er moet een klimaat worden gecreëerd zodanig dat vrouwen zich welkom voelen in het leger en vrouwen moeten actief worden aangespoord om bij het leger te gaan” besluit ze.