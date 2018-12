Lockdown in restaurantkelder duurde tot half twee “Er is op geen enkel moment paniek uitgebroken in de kelder, Straatsburg leek op oorlogszone” Dirk Selis

12 december 2018

08u52 0 Sint-Truiden De 43 Truienaren zijn gisteren om kwart na drie in hun hotel onder begeleiding aangekomen. Tot half drie bleven ze verscholen in de kelder van restaurant Caveau Gurtlerhoft in het centrum vanStraatsburg na de schietpartij van gisterenavond, waarbij drie doden en twaalf gewonden vielen. De ‘lockdown’ in de loop van de nacht opgeheven, maar er komen wel extra controles aan de grens en op de Franse kerstmarkten.

“Wij zaten rustig in de kelder te eten toen mijn medewerkster een bericht kreeg dat er schoten in het centrum van de stad gevallen waren”, klonk het. “De bazin stormde naar beneden en zei dat we rustig moesten blijven. Het hek van het restaurant ging dicht.”

“Natuurlijk dacht iedereen aan een aanslag. De beelden van de Parijse Bataclan waren nooit veraf. Maar we hielden de zaak rustig. Een beetje zoals de stewards en stewardessen, wanneer er iets ernstig mis is met het vliegtuig. Maar er is op geen enkel moment paniek uitgebroken in het restaurant. Er zijn daar geen ramen, je zat veilig binnen,we hadden wel zeer weinig bereik met onze telefoons, ik denk dat het thuisfront wel ongerust was . ”, zegt het Europees parlementslid.

Het centrum van Straatsburg leek wel een oorlogszone. Ik kon de angst letterlijk ruiken.

Oorlogszone

“Dat veranderde toen we plots omstreeks halftwee geëvacueerd werden. Het was plots heel druk op straat, iedereen kwam uit lockdown. De aanwezigheid van militairen en politie was nooit gezien. Het leek wel een oorlogszone. Daar werden we heel stil van. Ik kon de angst voor de eerste keer in mijn leven, letterlijk ruiken. Ik moest natuurlijk wel zien dat mijn groep samen bleef, ik wou niet meemaken dat ik iemand die nacht moest gaan zoeken. Onze groep werd ondervraag door de politie, en daarna gingen we te voet een zo’n drie kilometer naar het hotel. Ik moet al die militairen en politiemensen die ik gisteren gezien heb toch echt wel bewonderen en bedanken.”

“Ik weet niet wat mijn gasten vandaag nog gaan doen, normaal gezien stond er een bezoek aan de kerstmarkt gepland, maar die gaat dus niet door. Ik ben op weg naar het parlement, we beginnen er om 10u.00. opnieuw aan. “ besluit Hilde Vautmans