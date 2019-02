Limburgse natuurfotografe razend populair op Instagram: “En toch ben ik heel onzeker over mijn werk” Marco Mariotti

07 februari 2019

17u10 0 Sint-Truiden Ze geeft het niet graag toe, maar natuurfotografe Anita Venken is bijzonder populair op Instagram. De Limburgse heeft wereldwijd meer dan 42.000 volgers die genieten van haar magische natuurbeelden. “Ik doe dit nog maar vijf jaar, het is puur hobby en blijf liever bescheiden", zegt ze.

Het merendeel van de beelden zijn gemaakt in ons eigen land. De Ardennen, Limburg, Haspengouw. Vijf jaar geleden begon Anita met foto’s maken in de natuur met haar eigen gsm. “Maar dat werd al snel een professionele camera", zegt ze. “Ik geniet vooral zelf heel hard tijdens het fotograferen. Het heeft een therapeutisch effect op mij.”

Een effect, niet alleen op Anita, maar ook op de meer dan 42.000 volgers. Amerikanen, Europeanen, Aziaten, massaal zijn ze zot van haar manier van fotograferen. Het is de sfeer en mystiek volgens velen die Anita in haar beelden weet vast te leggen.

Donker kantje

“Ik observeer veel en hou wel van dat donker kantje. Veel beelden van wild kan je simpelweg niet trekken in vol daglicht. Het is vanaf zonsopgang dat je de mooiste beelden kunt maken. Soms neem ik mijn zoon mee, maar als ik alleen op pad ben kan ik er helemaal in opgaan. Het vergt geduld en concentratie.”

Venken groeide op in het Maasland en vertoefde als kind zeer vaak in de bossen. “Dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Samen met mijn zussen zaten we constant in de bossen. Het is die basis waar ik nog steeds op terugval. Ik geniet ervan dat ik anderen kan laten meegenieten.”

“Het leuke aan Instagram is dat je wereldwijd mensen bereikt, maar anderzijds mis je soms de volgers in je eigen omgeving. Ik wil de Limburgers en landgenoten laten zien hoe mooi de eigen omgeving is. Als ik ga wandelen kijk ik soms meer in de lucht dan waar ik loop", lacht ze. Venken ziet haar werk puur als hobby en haalt er geen inkomsten uit.