Limburgse liberalen starten kiescampagne DSS

03 maart 2019

10u16 0 Sint-Truiden Zaterdagvoormiddag lanceerde Open Vld Limburg officieel haar campagne voor de verkiezingen van mei. Er werd een bord geplaatst op de grens met Nederland, met opschrift “welkom in het land van de doeners”. Alle provincies kregen ook een eigen bord, zo staat in Sint-Truiden, op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant het bord “De Limburgers heten u welkom in de provincie van de doeners”.

Europees Parlementslid en schepen in Sint-Truiden Hilde Vautmans : “We willen in eerste instantie de focus leggen op de doeners van ons land: de ondernemers, vrijwilligers, arbeiders, noem maar op. Dankzij hun dagelijkse inzet groeit en bloeit onze maatschappij en dus verdienen zij ook het allerbeste. Zij kunnen op ons rekenen, want we zullen de komende dagen onze ambitie omzetten in concrete afspraken die voor hen de meeste voordelen zullen opleveren.

Doeners

Federaal lijsttrekker en burgemeester van Tongeren Patrick Dewael: “In Limburg vind je heel wat doeners; onze economie draait voor een groot deel op onze ondernemers en landbouwers, onmisbare mensen voor de welvaart in onze provincie. We moeten hen vanop lokaal, Vlaams, federaal én Europees niveau voluit ondersteunen, zodat we hun harde werk belonen en onze toekomst verzekeren.”