Limburgs boerenepos komt tot een einde: Parket akkoord met opschorting voor pogingen van vader om dochter bij geliefde weg te halen BVDH

13 maart 2019

14u06 2 Sint-Truiden De vader van de Maaseikse boerendochter Veerle Goyens stond woensdagmiddag met vijf anderen terecht voor zijn pogingen om zijn dochter terug mee naar huis te nemen. Deze vonden plaats voorafgaand aan de moordpoging op Veerle en haar Truiense vriend Benjamin door haar jaloerse ex-vriend Jan B. in 2014. Het parket gaat akkoord met de opschorting voor de zes leden van de Maaseikse clan die hierbij betrokken waren. Zo komt het boerenepos dan toch tot een einde.

De zaak leest zich als een ‘gewelddadige boerenepos’ in Limburg. Het begon allemaal bij de relatiebreuk tussen Jan en Veerle. Veerle ging via een contactadvertentie in een boerenmagazine op zoek naar een nieuwe vriend en vond deze in de persoon van Benjamin. In december 2012 vertrok ze als een dief in de nacht bij haar familie in Maaseik en trok ze in bij Benjamin in Sint-Truiden. Naar eigen zeggen om onder de druk van haar vader uit te komen. Ze had immers maar weinig vrijheid thuis. Het koppel was zelfs in verwachting van een eerste kind.

Noodzakelijk voor papierwerk

Uit de rechtszaak woensdagmiddag in de correctionele rechtbank van Hasselt bleek dat de vader van Veerle in 2013 en 2014 probeerde haar dochter terug mee naar huis te krijgen. De vader had het moeilijk met haar vertrek, ook al omdat de vrouw noodzakelijk was voor het papierwerk bij het bedrijf in Maaseik.

Op alle mogelijke manieren probeerde de Truiense familie Veerle terug thuis te krijgen. Eerst was het aan de vader, die haar met een list in zijn wagen probeerde krijgen, daarna was het aan de moeder om haar dochter te proberen overhalen. Een derde keer had de vader zijn zoon meegenomen, maar ook dat leverde niets op. De ruzies verliepen - letterlijk en figuurlijk - niet zonder slag of stoot. Eén keer werden zelfs de kranen van het melkreservoir opengezet. Bij een finale confrontatie in februari 2014 had de vader nog wat vrienden bij zich. Uiteindelijk werd hij zelf het grootste slachtoffer en belandde hij zelfs een tijdje in coma. Enkele weken later dook Jan B., de ex-vriend van Veerle, plots op aan de Truiense boerderij.

Internering voor moordpoging

De nieuwe relatie maakte immers dat Jan zo jaloers werd op Benjamin dat hij met een tweeloop naar diens veehouderij wandelde en het koppel onder vuur nam. Benjamin bukte zich toevallig net op tijd, Veerle werd geraakt in haar rechterhand. Goyens hield blijvende verlammingsverschijnselen over aan de moordpoging en kreeg in april vorig jaar een schadevergoeding toegewezen van 266.478 euro. Jan B. werd eerder al geïnterneerd voor de poging tot moord omdat hij in een staat van geestesstoornis zijn daden niet onder controle heeft. Later werd die straf omgezet in 15 jaar cel.

De moordpoging was ook het einde van de vete tussen Veerle en haar familie. De rechtbank toonde zich mild voor de pogingen van de vader om zijn dochter terug thuis te krijgen. Zelf liet de vrouw ook optekenen gelukkig te zijn met het leven dat ze nu heeft. Ze heeft geen contact meer met haar familie. Wel is ze intussen moeder van twee kinderen. Op het vonnis is het wachten tot 10 april.