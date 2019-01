Limburgers Koen Vanmechelen en Bram Bogart op BRussels Art FAir Dirk Selis

25 januari 2019

14u13 0 Sint-Truiden BRAFA (BRussels Art FAir) is een negendagendurende Belgische kunst- en antiekbeurs die sinds 1956 jaarlijks plaatsvindt te Brussel gedurende de laatste 10 dagen van januari. Het is daarmee de eerste belangrijke kunstbeurs van het jaar in België. De nieuwe editie van Brafa opent zaterdag de deuren voor het publiek. Je vindt er werken van twee kunstenaars uit Sint-Truiden, ere-burger Koen Vanmechelen en veel werk van de overleden Bram Bogart.

De kunstbeurs bewandelt al jaren met steeds meer succes het pad van eclectische kunst. Je vindt er zo goed als alles. Door de verscheidenheid in het aanbod heeft Brafa iets gezapigs. Gechoqueerd zal je nooit zijn na een rondgang langs de 133 standen. 84 zijn Belgisch, 49 buitenlands. Nog nooit namen zoveel buitenlandse galeries deel. Dat weerspiegelt zich in het thema van deze 64ste editie: kunst zonder grenzen.

Kunst en mensenrechten

De Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen staat er ook met zijn installatie ‘Between Jungle and Civilization’: een combinatie van marmeren beelden en schilderijen, opgebouwd rond mensenrechten. “De expo in Brafa gaat over het contrast tussen ‘het wilde’ en ‘het gedomesticeerde’, of hoe wij als mens proberen de natuur naar onze hand te zetten en hoe de natuur hierdoor een onderdeel is geworden van onze cultuur. Zo kijk ik als kunstenaar ook naar de wereld. Op de grens tussen de jungle en de beschaving, tussen natuur en cultuur. Daar ligt voor mij de positie van de kunstenaar”, zegt Koen Vanmechelen. Centraal staat de reeks Collective Memory: een Grieks kind, geblinddoekt en een reeks sculpturen gebaseerd op de verschillende (inter)nationale verdragen van mensenrechten. “De beelden vormen een krachtig statement voor onze toekomst. Beginnend met de Griekse oudheid als bakermat van onze democratie (het kind) tot onze universele mensenrechten (de boeken)”, aldus de kunstenaar.

Kortenbos

Het werk van de Nederlands/Belgisch abstracte kunstenaar Bram Bogart, die zijn laatste levensjaren in Sint-Truiden in een klein kasteeltje aan de basiliek van Kortenbos woonde, is op meerdere standen aanwezig. De abstracte schilder werkte met dikke lagen verf. Op de stand van Victor Werner hangt het mooiste werk: ‘Blauwzwart’. De vraagprijs bedraagt 155.000 euro.

Brafa 2019 loopt van 26 januari tot 3 februari op Tour&Taxis in Brussel.