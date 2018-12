Limburg aan vooravond vaste koopzondag in 2019 Dirk Selis

12 december 2018

17u11 0 Sint-Truiden Sneuvelt het taboe van de koopzondagen in Limburg? In 2019 zullen in Hasselt en Genk de winkels namelijk op zondag geopend zijn. Iets wat in Tongeren al een tijdje het geval is. «Tijden veranderen, we zien dat zondag als rustdag evolueert naar een shopdag», zegt Patrick Buteneers van Unizo.

Gemeentebesturen zijn als de dood voor leegstaande winkels. De beschuldigende vinger wijst vaak in de richting van het internet. Maar is dit wel zo? In Nederland, toch het land van bol.com, is in de strijd tegen leegstand het taboe van koopzondagen op de meeste plekken gesneuveld. Hoeveel Limburgers zakken op zondag niet naar Maastricht af om te gaan shoppen. Uit onderzoek van vastgoedspecialist Locatus blijkt dat vaste koopzondagen anderhalve keer meer scoren dan uitzonderlijke koopzondagen. Bovendien bleken zaterdagen gevolgd door een koopzondag tegen de verwachtingen in vier procent drukker te zijn.

Hoe zit het met de koopzondagen in Limburg? Wij hielden een rondvraag in Limburg in de steden Lommel, Sint-Truiden, Genk, Tongeren, Maaseik, Beringen en Hasselt.

Tongeren

“Tongeren heeft al een vaste koopzondag. Onze stad heeft sinds 2009 een toeristische erkenning en voerde toen een maandelijkse koopzondag in. De winkels zijn elke eerste zondag van de maand geopend van 13 tot 17 uur. Er zijn al een aantal handelaars die zelf het initiatief nemen om alle zondagen open te houden. Wij promoten momenteel enkel de eerste zondag van de maand”, zegt Cindy Gilissen van de dienst Economie in Tongeren.

Lommel

“Een vaste koopzondag is zeker in overweging te nemen, maar dan na overleg met de handelaars. Dit punt zal worden geagendeerd op de eerste vergadering van de raad van bestuur van onze handelaarsvereniging vzw Bruisend Lommel op 21 januari 2019”, zegt de nieuwe schepen van Middenstand Johan Bosmans van de stad Lommel.

Sint-Truiden

“In Sint-Truiden hielden we het voorlopig bij uitzonderlijke koopzondagen die steeds kracht werden bijgezet door verschillende shopevenementen van middenstandsorganisatie Shop & The City. De vaste zondagsopening staat met stip geagendeerd als te bespreken punt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van de handelsorganisatie Trud’Or. Maar de handelaars moeten mee willen natuurlijk, anders heeft het geen zin”, zegt de toekomstige Truiense schepen van Middenstand Jos Pirard (Open Vld).

Beringen

“We hebben in Beringen geen plannen voor een vaste koopzondag. Momenteel is er bij ons weten hiervoor geen vraag vanwege onze handelaars”, zegt de deskundige ondernemen Kristof Schulpé van de gemeente Beringen.

Hasselt

“Ja, wij willen voor vaste koopzondagen gaan”, zegt de Hasseltse centrummanager Christiaan Kastrop. “De passantentellers alsook de aanvraag tot erkenning als Toeristisch Centrum begin dit jaar, hebben we gedaan met het oog op de toekomstige zondagsopeningen. Maar de handelaar zal uiteindelijk beslissen. We hebben onze voorbereiding dus al gedaan. De stuurgroepen, bestaande uit Hasseltse ondernemers en ikzelf, gaan zich buigen over de best mogelijke uitkomst voor onze stad. Bottom up, niet top-down”

Genk

Genk gaat voor een erkenning als ‘toeristisch centrum’. Dat besliste het Genkse schepencollege. Het voordeel is onder meer dat Genk dan wettelijk gezien niet meer gebonden zal zijn aan een maximum van vijftien koopzondagen per jaar. Eens de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, zal de stad de aanvraag indienen in overleg met de handelaars. Het gaat om een gezamenlijk verhaal tussen stad en handelaars. “Het veranderende consumentengedrag doet ons, zowel stad als handelaars, vanzelfsprekend ook nadenken over een vaste koopzondag per maand. Dit biedt onder andere efficiëntievoordelen op vlak van communicatie. Er werd afgesproken met de handelsvertegenwoordigers om alvast de aanvraag voor de erkenning in te dienen, nadat de gemeenteraad hierover beslist”, legt middenstandsschepen Lotte Trippaers uit

Maaseik

“Ik ben pas vanaf 1 januari burgemeester en kan daarover nu geen uitspraken doen. Hierover zal zeker overlegd worden, met het college en in het bijzonder de schepen bevoegd voor Lokale Economie, ook met betrokkenen en hun organisaties. Het zal één van de vele ideeën zijn die we gaan moeten bekijken de komende weken”, besluit de toekomstige burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere.