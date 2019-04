Lijstvorming bij Truiense liberalen legt machtswissel bloot: Hilde Vautmans neemt leiderschap van Pascy Monette over Dirk Selis

11 april 2019

17u39 4 Sint-Truiden Schepen Hilde Vautmans staat op de tweede plaats van de Europese lijst, fractieleider Johan Mas duwt vanop de zestiende plaats de opvolgerslijst voor het Vlaams Parlement. En gemeenteraadslid Laurien Bamps staat zesde op de Limburgse Kamerlijst. Opvallend, Pascy Monette, die tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen de Truiense liberalen nog aanvoerde, staat op geen enkele lijst.

“De afgelopen vier jaar heb ik me als Europees Parlementslid ingezet voor de belangen van alle Europeanen. We hebben veel bereikt, maar het werk is nog niet af. De Europese Unie kent namelijk grote uitdagingen en de inzet voor de komende verkiezingen is heel groot” zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans. Als liberaal sta ik voor een positief Europees verhaal van samenwerking en solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen samen grote uitdagingen zoals de klimaatverandering, de migratiecrisis en de terreurdreiging onder controle kunnen krijgen. Daarvoor moeten we Europa wel vernieuwen én versterken. En daarvoor zal ik blijven vechten!”

Moeilijk door één deur

Schepen van sociale zaken en stemmenkanon Pascy Monette staat verrassend op geen enkele lijst: “Ik heb er voor gekozen om de campagne van Hilde Vautmans volop te gaan steunen. Hilde is onze nieuwe kopvrouw en ik zal er achter de schermen alles aan doen om haar campagne te doen slagen” zegt Monette die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de Truiense liberalen nog aanvoerde. Met deze lijstvorming is de machtswissel bij de Truiense liberalen een feit. Lange tijd was er geen pikorde in het blauwe fabriekje. Maar bij het vertrek van Vossius en ondergeschikt dat van voorzitter David Engelbos verdween het laatste verzet tegen de ‘Sturm und Drang’ van de ambitieuze Vautmans.

Kabinetchef

Ook in de keuze van Vautmans om haar kabinetchef, Evi Robert die uit de mediawereld komt, als derde opvolger voor Europa te plaatsen zien sommigen een gewiekst manoeuvre. “Sinds twee jaar werk ik op het Europees Parlement, waar ik met eigen ogen gezien heb hoe de EU werkt en wat het allemaal voor ons doet. Niets is echter voor eeuwig en Europa staat onder druk. Samen met Hilde en het volledige team Europese liberalen wil ik daarom de EU vernieuwen én versterken.” zegt Evi Robert.